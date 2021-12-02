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    阿富汗人民面臨人道危機 世銀擬挪近80億給援助機構

    美軍撤出阿富汗後，激進組織神學士（塔利班，Taliban）迅速動用武力接管，政局變動至今已過3個月，各地卻面臨糧食短缺、經濟匱乏的人道危機。（法新社）

    美軍撤出阿富汗後，激進組織神學士（塔利班，Taliban）迅速動用武力接管，政局變動至今已過3個月，各地卻面臨糧食短缺、經濟匱乏的人道危機。（法新社）

    2021/12/02 15:36

    〔即時新聞／綜合報導〕美軍撤出阿富汗後，激進組織神學士（塔利班，Taliban）迅速動用武力接管，政局變動至今已過3個月，各地卻面臨糧食短缺、經濟匱乏的人道危機；外媒報導，世界銀行董事會已批准挪用遭凍結信託基金，轉移2.8億美元（約合新台幣77.6億）至2個援助機構，以協助阿富汗應對危機。

    根據《路透》報導，2名知情人士週三表示，世銀擬挪用凍結的信託基金、約2.8億美元到世界糧食計劃署與聯合國兒童基金會，以協助阿富汗因應在美軍撤離後面臨的人道危機，在這之前得獲得世銀管理的阿富汗重建信託基金（Afghanistan Reconstruction Trust Fund，ARTF）31個捐款國同意，其中美國為最大的捐助國。

    知情人士透露，31個捐助國預計將在明天開會討論，世界銀行發言人也證實該消息。

    報導指出，阿富汗3900萬居民在神學士掌權後，面臨經濟衰退、糧食短缺的困境，知情人士先前曾曝，世銀董事會上月30日已召開非正式會議，討論從ARTF的15億美元中，轉移5億美元至人道援助機構。

    白宮以及美國財政部對此並未發表評論。

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