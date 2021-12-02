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    馬達加斯加恐成首例氣候變化致饑荒受害者 新研究指另有他因

    聯合國世界糧食計劃署等組織先前示警，非洲東南方島國馬達加斯加正處於因氣候變遷，所引起的飢荒邊緣，可能是全球首例。（美聯社）

    聯合國世界糧食計劃署等組織先前示警，非洲東南方島國馬達加斯加正處於因氣候變遷，所引起的飢荒邊緣，可能是全球首例。（美聯社）

    2021/12/02 13:08

    〔即時新聞／綜合報導〕聯合國世界糧食計劃署等組織先前示警，非洲東南方島國馬達加斯加正處於因氣候變遷，所引起的飢荒邊緣，可能是全球首例。不過，世界氣候歸因組織週四發布研究報告指出，相較於氣候變遷，貧困、基礎設施不佳與自然天氣變化，對該國影響更大，且隨著全球暖化氣溫持續上升，這些「弱點」只會更加惡化。

    綜合外媒報導，馬達加斯加連續兩年降雨量，僅存一般平均的60%，也是30年來最低點。世界糧食計劃署表示，乾旱導致馬達加斯加南部作物欠收，全國估約130萬人需要糧食援助。

    研究指出，科學家們發現，氣候中的自然變化（natural variation in the climate）很有可能是造成乾旱的主因，貧困、基礎設施不佳、農業高度依賴雨水等，也是馬達加斯加出現糧食危機的緣由，不過也不能完全排除氣候變遷導致降雨量減少，只是作用小到難以與該國歷史氣候模式區分。

    世界糧食計劃署回應，糧食危機是綜合性的結果，源自於氣溫高於平均水準、降雨量少、作物欠收、農業依賴等因素，武漢肺炎大流行重創經濟，使得情況加速惡化，並稱此研究並未僅將2019、2020乾旱歸因於人為引起的氣候變遷，卻說明了全球暖化加劇這些脆弱之處。

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