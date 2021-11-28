Omicron三大症狀曝光！ 南非「吹哨人」：健康患者中都是輕症

南非醫學會主席庫茲（Angelique Coetzee，見圖）表示，感染Omicron的患者症狀輕微。（取自南非醫學會SAMA官網）

2021/11/28 16:04

〔編譯陳成良／綜合報導〕最先對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新變異株Omicron發出警報的南非醫生說，它在健康患者中的症狀「不尋常但很輕微」，並且沒有明顯的併發症，但她也擔憂，這可能對本身就罹患糖尿病、心臟病等疾病且沒打疫苗的高齡者造成更大影響。

英國《每日電訊報》報導，南非醫學會主席庫茲（Angelique Coetzee）透露，她最早在11月18日就發現異狀，多名病患染疫後出現疲憊感，肌肉痠痛、咳嗽，但症狀輕微，且嗅味覺並未喪失。

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她自己接觸的病例有不同的背景、不同的種族，大多為年輕人，其中一名6歲小孩的脈搏跳很快、體溫很高，但在追蹤2天過後，患者狀況便好轉許多。在她的病患當中，約24人的病毒檢測結果呈現陽性。其中大多數患者為男性，有出現疲憊感，約半數並未接種疫苗。

庫茲說，「它表現為一種輕微的疾病，症狀是肌肉酸痛和1、2天的疲勞不適。到目前為止，我們已經發現那些被感染的人不會失去味覺或嗅覺。他們可能有輕微的咳嗽。有些感染者沒有明顯的症狀，一些人目前正在家裡接受治療。」

庫茲稱，目前南非的醫院並未因新毒株而加重負擔，但也擔憂，這可能對擁有糖尿病、心臟病等疾病且尚未接種疫苗的高齡者造成更大影響。

庫茲還表示，病毒的確會傳播，但就目前而言，「我們不知道為什麼會有如此多誇張的報導，一切仍在調查之中。」

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