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    狠打中國一巴掌！ 布林肯讚南非快速驗出通報Omicron

    南非國際關係與合作部部長潘道爾（Naledi Pandor）。（美聯社檔案照）

    南非國際關係與合作部部長潘道爾（Naledi Pandor）。（美聯社檔案照）

    2021/11/28 15:23

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新型變種病毒株Omicron近期肆虐南非等非洲南部多國，全球也嚴加戒慎。《法新社》報導，美國國務卿布林肯27日與南非國際關係與合作部部長潘道爾（Naledi Pandor）討論最新疫情時，大讚南非檢驗及通報新病毒的效率，藉此狠打中國一巴掌。

    美國國務院聲明中指出，國務卿布林肯與潘道爾討論到如何合作提升非洲民眾的疫苗接種率，「布林肯特別稱讚南非科學家迅速辨識出Omicron變種病毒株，以及南非政府在分享資訊上保持透明，應作為世界表率。」

    報導指出，布林肯的說法幾乎毫不掩飾地打了中國一巴掌，暗批中國政府在2019年底當地甫傳出疫情時處理失當。美國從前總統川普到現任總統拜登，持續批判中國未完整提供疫情初期的數據，美國情報機構8月發布的疫源報告也直言，少了中國的協助，無法對病毒起源作出結論。

    美方也指控北京拖延太久才分享重要資訊，要是可以及早且透明地應對疫情，應可阻止病毒快速擴散。

    此外，英國維康桑格研究所（Wellcome Sanger Institute）負責Covid-19基因組計畫的主任巴瑞特（Jeff Barrett）也表示，南非等國衛生當局在發現Omicron快速傳播的現象後，旋即對外通報，因此目前還在新病毒爆發的初期，為全世界爭取到更多時間加以因應。

    美國國務卿布林肯稱讚南非迅速通報Omicron武肺變種病毒，暗批中國在疫情初期拖延，導致各國措手不及。（路透）

    美國國務卿布林肯稱讚南非迅速通報Omicron武肺變種病毒，暗批中國在疫情初期拖延，導致各國措手不及。（路透）

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