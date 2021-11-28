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    迎戰新魔王Omicron 俄科學家誇「史普尼克V」最有效

    俄羅斯國產2劑式「史普尼克V」疫苗，採腺病毒載體技術。（法新社檔案照）

    俄羅斯國產2劑式「史普尼克V」疫苗，採腺病毒載體技術。（法新社檔案照）

    2021/11/28 14:07

    〔編譯陳成良／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新變異株Omicron陸續在多國現蹤，該變異株疑有高傳染力且具免疫逃脫特質，不過俄羅斯科學家表示，與其他疫苗相比，接種俄國國產「史普尼克V」（Sputnik V）疫苗後，人體產生的抗體譜更廣，因此，面對具有32個突變的武肺病毒新毒株，「史普尼克V」疫苗很可能是保護效果最好的。

    據《俄羅斯衛星通訊社》報導，「史普尼克V」研發者、加馬利亞研究所（Gamaleya Institute）的所長金茲伯格（Alexander Gintsburg）說：「理論上，很難說疫苗對新毒株能夠起到多大的保護作用，但與其他疫苗相比，接種史普尼克V疫苗後，人體產生的中和抗體譜更廣，所以，與其他疫苗相比，史普尼克V可能是保護效果最好的，要高於其他疫苗。」

    金茲伯格並強調，尚無必要因應新型變異病毒的出現，對「史普尼克V」進行改款升級。

    俄羅斯衛生部8月間也曾宣稱，「史普尼克V」疫苗對Delta變種效力達83%，是對抗Delta的最佳武器。該疫苗跟AZ與嬌生疫苗同樣使用腺病毒載體技術，但不一樣的地方在於，「史普尼克V」前後兩劑採用不同的腺病毒載體。

    俄國去年8月11日宣布註冊「史普尼克V」為全世界第一支武肺疫苗，但當時該疫苗尚未經過大規模人體安全與有效性實驗，引發質疑。

    「史普尼克V」遲遲未獲世界衛生組織（WHO）認證，以及歐洲藥品管理局（EMA）批准，因此當地民眾最近紛紛湧入克羅埃西亞，搶打有歐盟認可的疫苗。

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