武漢肺炎》南非往荷蘭班機61人確診 德法蘭克福機場疑似出現Omicron案例

荷蘭紅十字會的醫護人員將61名確診者載至隔離地點。（歐新社）

2021/11/27 20:13

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭衛生部宣布，2架今（27）日自南非飛抵的班機中，確認有61人確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），目前正在確認是否有人感染Omicron變種株，詳細結果預計今日稍晚才能得知。

Omicron變種株最早於非洲南部地區發現，其學名為「B.1.1.529」。

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《法新社》報導，荷蘭衛生部在聲明中表示，「我們現在得知，（乘客中）有61人的檢測結果為陽性，另外531人為陰性。」

荷蘭衛生部指出，「這些陽性的篩檢結果會被盡快檢查，以確認是否是令人擔憂的新變種，即被命名為Omicron的變種株。」

確診的乘客當前都被隔離在阿姆斯特丹史基浦機場（Schiphol Airport）附近一家旅館中，若確診者出現武肺症狀，就必須隔離7天，無症狀者則是5天。

另據《路透》報導，德國昨晚疑似從一名自南非入境法蘭克福機場的旅客身上檢測到Omicron變種株。

黑森邦社會事務部長克洛澤（Kai Klose）在推特（Twitter）上說，「昨晚從一名自南非返程的旅客身上發現了數種有Omicron突變特徵的變種病毒。」法蘭克福機場位於黑森邦（Hesse），是德國乃至全歐洲最繁忙的機場之一。

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