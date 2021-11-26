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    吹魔笛嗎？ 狼醫自稱下體是有魔法的笛子 誘騙逾百名女患者上床

    義大利節目《鬣狗秀》派出臥底演員（右）假裝給米尼耶羅（左）看診，揭發米尼耶羅的惡行。（圖翻攝自推特）

    義大利節目《鬣狗秀》派出臥底演員（右）假裝給米尼耶羅（左）看診，揭發米尼耶羅的惡行。（圖翻攝自推特）

    2021/11/26 00:46

    〔即時新聞／綜合報導〕義大利一名婦產科狼醫長期以來為誆騙女病患和他上床，竟聲稱自己的性器官是「魔笛」（Magic Flute），能治癒所有婦科病，多年來已有百名女性受害。近日義大利節目《鬣狗秀》（Le Lene）得知此事後，派出「臥底」去看診，揭發該名狼醫惡行，引發網路熱議。

    綜合外媒報導，義大利一名女性網友近日向諷刺政治醜聞、揭露消費者爭議的電視節目《鬣狗秀》透露，該國南部城市巴里（Bari）一名68歲婦產科醫師米尼耶羅（Giovanni Miniello），長年以來會對女患者聲稱自己的下體是「魔笛」，不僅可以治療人類乳突病毒（HPV，女性感染率高），其他婦科疑難雜症也能解決，誆騙患者和自己發生性關係。

    爆料的女網友坦言，自己就是受害者之一，當初被米尼耶羅告知罹患HPV，僅管抹片檢查結果呈陰性，但米尼耶羅要她別相信檢測，稱檢查結果不準，要就相信醫生的「魔笛」，只要和醫生發生性行為，她就能受到「淨化」。

    《鬣狗秀》得知後，便安排一名女工作人員喬裝成病患到米尼耶羅的診所看診，並秘密拍攝診療過程。過程中可以聽到米尼耶羅搬出「魔笛」說，臥底女子也答應米尼耶羅約旅館見面，在2人開始脫衣服時，劇組闖進房間給米尼耶羅一個「大驚喜」。節目播出之後，米尼耶羅的惡行終於被揭露，但他對此相當不滿，堅稱自己這麼做是為了拯救他人。

    《鬣狗秀》表示，其實他們早就收到數十名患者傳來的指控消息，因此他們決定站出來揭發狼醫惡行。目前巴里警方已展開調查，但米尼耶羅堅不認罪。

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