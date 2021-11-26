吹魔笛嗎？ 狼醫自稱下體是有魔法的笛子 誘騙逾百名女患者上床

義大利節目《鬣狗秀》派出臥底演員（右）假裝給米尼耶羅（左）看診，揭發米尼耶羅的惡行。（圖翻攝自推特）

2021/11/26 00:46

〔即時新聞／綜合報導〕義大利一名婦產科狼醫長期以來為誆騙女病患和他上床，竟聲稱自己的性器官是「魔笛」（Magic Flute），能治癒所有婦科病，多年來已有百名女性受害。近日義大利節目《鬣狗秀》（Le Lene）得知此事後，派出「臥底」去看診，揭發該名狼醫惡行，引發網路熱議。

綜合外媒報導，義大利一名女性網友近日向諷刺政治醜聞、揭露消費者爭議的電視節目《鬣狗秀》透露，該國南部城市巴里（Bari）一名68歲婦產科醫師米尼耶羅（Giovanni Miniello），長年以來會對女患者聲稱自己的下體是「魔笛」，不僅可以治療人類乳突病毒（HPV，女性感染率高），其他婦科疑難雜症也能解決，誆騙患者和自己發生性關係。

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爆料的女網友坦言，自己就是受害者之一，當初被米尼耶羅告知罹患HPV，僅管抹片檢查結果呈陰性，但米尼耶羅要她別相信檢測，稱檢查結果不準，要就相信醫生的「魔笛」，只要和醫生發生性行為，她就能受到「淨化」。

《鬣狗秀》得知後，便安排一名女工作人員喬裝成病患到米尼耶羅的診所看診，並秘密拍攝診療過程。過程中可以聽到米尼耶羅搬出「魔笛」說，臥底女子也答應米尼耶羅約旅館見面，在2人開始脫衣服時，劇組闖進房間給米尼耶羅一個「大驚喜」。節目播出之後，米尼耶羅的惡行終於被揭露，但他對此相當不滿，堅稱自己這麼做是為了拯救他人。

《鬣狗秀》表示，其實他們早就收到數十名患者傳來的指控消息，因此他們決定站出來揭發狼醫惡行。目前巴里警方已展開調查，但米尼耶羅堅不認罪。

Pacientes con cáncer denunciaron al médico italiano, Giovanni Miniello, quien les señalaba que la única manera de tratar su enfermedad era "teniendo relaciones sexuales con él". Esto se hizo público tras un reportaje en el que se señaló su "tratamiento alternativo"????️#Mundo pic.twitter.com/t11p13tCRM — Tribuna Sonora （@TribunaSonora） November 25, 2021

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