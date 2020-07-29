18歲嫩男搞上死黨的媽！投書專欄稱「有生以來最棒經驗」

朋友的媽媽與投書者天雷勾動地火，一發不可收拾。圖為示意圖。（歐新社）

2020-07-29 00:33:15

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友日前投書英國《太陽報》專解疑難雜症的專欄投書說，18歲的他與最好朋友的34歲媽媽發生了關係，「是有生以來最好的經驗」，還詢問是不是該對朋友坦白？文章PO出後，引發網友回響。

《太陽報》專回答疑難雜症、替網友解惑的專欄「親愛的戴德（Dear Deidre）」於27日刊登該篇文章。投書原PO說，他與最好的朋友今年都是18歲，死黨的媽媽則是34歲。他指出，一直以來，他都是喜歡端莊成熟的女性勝過小女孩，而對方的媽媽，原PO說，「她是我們周圍最酷的媽媽」。

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原PO提到，他和死黨們都把這位媽媽當作他們的一份子對待。一次一夥人在公園野餐喝酒時，他開的玩笑不小心越線，變成一種暗示意味濃厚的調情，還惹得好友非常不高興，而他當下則是堅持只是開玩笑。

上週他去找朋友參加足球隊的訓練，結果是對方媽媽應門邀他進來，說他的朋友去幫忙奶奶修網路，不在家。於是他們開始一起喝酒，討論大學、工作的話題，期間，穿著絲質睡袍的朋友媽媽還問他，「有沒有過第一次」，在談話過程中還撫摸了他的肩膀。

就在朋友媽媽去倒水時，她的睡袍從肩上滑落，裸露出上身，發現到原PO看呆，她先是笑了笑，接著問，「要不要看得更仔細一點？」並讓整件睡袍從她身上滑落。接著天雷勾動地火，一發不可收拾。而在翻雲覆雨過後，原PO只知道，「她真的很辣，這是有史有來最好的經歷」。而他最後也詢問：「我想這樣繼續，但是我應該告訴我的朋友嗎？」

對此，專欄作家回應他，這種關係應該被視為一次性的，不應該持續下去。如果他告訴了朋友，可能會失去對方的友誼；他也建議原PO告訴對方媽媽，這次天雷勾動地火是個錯誤，請她結交與她自己年齡相近的朋友。

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