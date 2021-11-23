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    防範第4波疫情再起 以色列開始為5至11歲兒童施打BNT

    以色列自22日起，開始為5至11歲兒童施打BNT疫苗。（法新社）

    以色列自22日起，開始為5至11歲兒童施打BNT疫苗。（法新社）

    2021/11/23 13:21

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列第4波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情自9月開始趨緩，但近2週又有再起的趨勢，而以國已正式於22日開始為5至11歲兒童接種輝瑞BNT疫苗，除了防範病毒的傳播，也同時保障孩童的個人健康。

    根據《路透》報導，以色列第4波武漢肺炎疫情，自9月起趨緩，但基本傳染數（Basic reproduction number）在維持兩個月低於1的數值後，過去2週內又再攀升，跨過門檻，顯示病毒恐將再以指數形式傳播。

    在過去幾天內，以國的單日確診數也在逐漸增加，目前超過半數的染疫者，皆為11歲以下的孩童。因此，以色列於22日開始為5至11歲兒童接種輝瑞BNT疫苗，部分家長與小朋友在特拉維夫市（Tel Aviv）當地一座廣場排隊，等待施打。

    以色列約有940萬人，其中5至11歲的兒童占120萬。以國衛生部所統計的數據指出，截至11月，兒童染疫者超過三分之一，因此科學家與官員們對於「群體免疫」的目標仍持保留態度，他們認為只有「孩童」接種完後，才有可能達成。

    以國政策制定官員指出，為年幼孩童施打疫苗，首要目的是為了保護孩童個人健康，而不僅僅是為了防範病毒傳播。

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