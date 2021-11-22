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    每天喝3瓶酒！ 她血糖破表「水果替代主食」腹痛昏倒亡

    中國江蘇省1名40歲女子日前突然腹痛暈倒，送醫後被診斷罹患急性胰臟炎，女子血糖甚至因過高導致儀器無法判斷，經搶救身亡；對此主治醫師表示，病患長期僅以水果代替主食，且每日飲用約3瓶紅酒，造成身體無法負荷致死。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

    中國江蘇省1名40歲女子日前突然腹痛暈倒，送醫後被診斷罹患急性胰臟炎，女子血糖甚至因過高導致儀器無法判斷，經搶救身亡；對此主治醫師表示，病患長期僅以水果代替主食，且每日飲用約3瓶紅酒，造成身體無法負荷致死。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

    2021/11/22 14:30

    〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇省1名40歲女子日前突然腹痛暈倒，送醫後被診斷罹患急性胰臟炎，女子血糖甚至因過高導致儀器無法判斷，經搶救不治身亡；對此主治醫師表示，病患長期僅以水果代替主食，且每日飲用約3瓶紅酒，造成身體無法負荷致死。

    綜合中媒報導，1名40歲朱女士本月15日凌晨上廁所時，突然因腹痛暈倒，被緊急送往醫院。武進中醫急診科副主任蔣騎對此說明，朱女士送院前已腹痛2天，到院時已沒有呼吸，心跳速率每分鐘約30次，血糖也過高導致儀器無法測量，醫療團隊同時發現她罹患急性胰臟炎，病況相當危急，經醫療團隊搶救仍宣告逝世。

    蔣騎透露，事後得知，朱女士有酗酒習慣，長達約1年每日飲用2至3瓶紅酒，平日疑為了維持身材，只食用水果替代主食，「長期不合理的飲食習慣，導致胰臟與身體無法負荷」，他藉此呼籲「不應飲酒過量或酗酒，合理飲食才能維持健康」。

    消息曝光後，許多網友紛紛留言，有人說「這肯定是看了什麼胡編亂造的養生文章，不吃主食，只吃水果、喝紅酒，就算不是急性胰臟炎，肯定也會得糖尿病的」、「每天喝3瓶紅酒？我每天喝水都達不到3瓶紅酒的量，這真是太嚇人了」，也有網友回應「一個人想要健康，應正常作息與正常飲食，不要相信什麼所謂的減肥偏方」。

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