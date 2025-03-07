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    涉內線交易案 國產建材實業前董事長林孝信500萬交保

    國產建材前董事長林孝信涉內線交易案，訊後500萬元交保。（資料照）

    國產建材前董事長林孝信涉內線交易案，訊後500萬元交保。（資料照）

    2025/03/07 09:37

    〔記者王定傳／台北報導〕國產建材實業公司（2504）去年一月代子公司發布重訊，公告將處分台南市東區的上千坪土地及4000多坪建物，預計處分利益約10億3千9百多萬元，未料，國產建材前董事長林孝信涉提前獲悉後，搶先進場買進股票，台北地檢署昨指揮調查局北機站兵分14路發動搜索，並約談林及國賓影城董事長張中周等7名被告，今日訊後依違反證券交易法，諭令林孝信500萬元交保，張中周請回。

    國產公司去年1月發布重訊指，代子公司「欣睿信資產開發公司」公告處分台南市東區東光段土地及建物，這起處分案，土地約有1260坪、建物約4859坪，總交易金額高達16億3千多萬元，預計處分利益約10億3千9百多萬元。

    檢調獲報，在國產公司發布這個重大利多消息前，林孝信等人疑提前掌握，涉提前搶進買股票，擬制性獲利約兩百多萬元；北檢昨指揮北機站發動搜索（未搜索國產公司）及約談，全案朝內線交易等罪嫌偵辦，今日訊後諭令孝信500萬元交保，張中周請回，其他2名被告30萬元至100萬不等金額交保。

    此外， 林孝信及其次子林建涵、國產董事林泰宏，另於國產公司處分孫公司福建水泥資產時，涉有內線交易行為，台北地檢署前年4月將3人起訴，尚在法院審理中。

    創立於1954年國產建材公司在人力銀行中介紹，國產公司現有27座預拌混凝土廠，為台灣預拌混凝土的龍頭企業，經營範疇除預拌混凝土、營造建設及建材外，事業觸角延伸至保全、通訊、傳播、科技等多重領域。

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