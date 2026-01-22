為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    反美派大轉彎！ 委內瑞拉臨時總統即將訪美

    2026/01/22 08:20 即時新聞／綜合報導
    1名美國高階官員21日透露，委內瑞拉臨時總統羅德里格斯即將訪問美國。（法新社資料照）

    1名美國高階官員21日透露，委內瑞拉臨時總統羅德里格斯即將訪問美國。（法新社資料照）

    1名美國高階官員21日透露，委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）即將訪問美國。法新社報導，此舉進一步顯示美國總統川普（Donald Trump）願意支持這位石油資源豐富的南美國家新領袖。

    1名白宮高階官員表示，羅德里格斯即將成行，但日期未定。委內瑞拉當局也尚未證實消息。若訪美成真，將是超過1/4世紀以來首位正式訪美的現任委國總統。

    美國三角洲部隊（Delta Force）本月初突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas），逮捕時任委國總統馬杜羅（Nicolas Maduro），並將他移送美國監獄、正面對毒品走私起訴。羅德里格斯原為馬杜羅的副手，也是委內瑞拉反美威權政府的長期核心成員。

    馬杜羅被捕後，羅德里格斯迅速改變立場，並出任臨時總統。儘管她目前仍受到美國制裁，包括資產被凍結；但她獲得訪美邀請，反映華府與卡拉卡斯的關係已明顯轉變。

    目前，委內瑞拉外海仍有實力強大的美國艦隊集結，羅德里格斯已允許美國斡旋委內瑞拉石油的銷售，同時簡化外國投資程序及釋放數十名政治犯。

    不過法新社指出，羅德里格斯若真的赴美會見川普，可能對她的現任政府帶來麻煩，因為當中部分強硬派人士仍痛恨並堅定反對華府，指控其為區域帝國主義。

