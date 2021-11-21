清喉頻繁？走路僵硬？ 79歲拜登健檢報告：能勝任總統職務

美國總統拜登（見圖）在19日上午接受年度健康檢查。拜登的主治醫生歐康納隨後在一份報告中寫到，拜登仍適合他的總統職務，他有能力執行總統的所有職責。（法新社）

2021/11/21 19:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登近期在公開場合不僅頻繁清喉，走路也較為僵硬，他在美東時間19日接受年度健康檢查；主治醫生歐康納（Kevin O'Connor）事後在報告中指出，拜登仍能勝任總統職務，他有能力執行總統的所有職責。

據《CNN》報導，拜登19日上午於華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed Medical Center）接受年度健檢，他的主治醫生歐康納特別提出拜登「有必要詳細檢查」的2個項目，分別是「演講時，清喉嚨的頻率和嚴重度增加」，以及「與一年前相比，行走明顯更僵硬、更不流暢」。

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據報導，在一份長達6頁的拜登健康狀況報告中，歐康納提到，X光片顯示，拜登有脊椎關節炎，以及在他這個年齡會有的正常磨損損害。他也描述，這種損害「沒有嚴重到需要任何的具體治療，不過這同時可以解釋，拜登近期行走時出現的一些僵硬和笨拙步態」。

歐康納表示，拜登還有「食道裂孔疝氣（Hiatal Hernia）」病症，會導致他有胃酸、膽汁逆流情況，「這可能是拜登頻繁清嗓的原因」。他補充，拜登的神經系統檢查結果「是令人放心的」，沒有跡象顯示有中風、多發性硬化症或是帕金森氏症。

報導指出，歐康納19日在拜登的健檢總結中寫到，「拜登仍是一位健康、充滿活力的78歲男性，他有能力執行總統的所有職責，包括擔任行政長官、國家元首，和總司令」。

拜登20日度過79歲生日。

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