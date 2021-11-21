拜登過生日！美史上最年長總統再創紀錄 賀錦麗甩不合傳聞獻祝福

拜登于美東時間20日歡慶79歲大壽。（法新社）

2021/11/21 17:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登於美東時間20日歡度79歲生日，今年上任時他已是白宮歷任最年長的總統，而今更成為美國史上首位在任內慶祝79歲大壽的領導人。副總統賀錦麗20日也甩不合傳聞，在推特上發文祝拜登生日快樂。

根據美媒《CBS News》報導，白宮宣稱，拜登19日接受例行性健檢，證實身體健康，足以勝任總統一職；隔天拜登就迎來79歲大壽，這天他也回家鄉德拉瓦州（Delaware）威明頓（Wilmington）過生日，沒有安排公開活動，不少民主黨籍大咖都在當天獻上祝福。

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其中，先前遭CNN爆料與拜登「嚴重失和、彼此怨懟」的副總統賀錦麗，20日這天也甩不合傳聞，在推特PO出自己與拜登的合影，簡短祝福拜登「祝你有個開心、愉快的一天。生日快樂！」；聯邦眾議院民主黨籍議長裴洛西（Nancy Pelosi）則推文表示：「你的領導將繼續幫助美國團結努力讓重建工作越來越好。」

前總統歐巴馬也推文祝福這位「當年搭檔的副手」，「祝我的朋友、我的兄弟生日快樂，感謝你為我們所有人提供更好的基礎建設，感謝你為了重建這個國家所做的一切。」

國際分析機構Statista指出，美國總統宣誓就職的平均年齡為56歲，拜登今年初宣誓就職時已是美史上年紀最長，第二年長的則是2017年入主白宮時70歲的前一任總統川普。

Wishing you a happy and joyous day, @POTUS.



Happy birthday! pic.twitter.com/Qbrh5f10Tk — Vice President Kamala Harris （@VP） November 20, 2021

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