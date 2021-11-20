創15年新高！巴西亞馬遜雨林遭砍伐面積 過去一年飆升22％

巴西國家太空研究院的數據指出，「亞馬遜雨林」的森林砍伐率過去一年內飆升22%，更是自2006年以來的新高點。（資料照，路透）

2021/11/20 12:51

〔即時新聞／綜合報導〕儘管巴西在2021氣候峰會（COP26）上已簽署協議，預計至2030年前終結森林砍伐，不過，巴西國家太空研究院（INPE）的數據指出，「亞馬遜雨林」（Amazon Rainforest）的森林砍伐率過去一年內飆升22%，更是自2006年以來的新高點。

根據英媒《BBC》報導，巴西境內的「亞馬遜雨林」是約300萬動植物與100萬原住民的家園，是全球重要的「儲碳機制」，能放慢全球暖化的腳步。不過，政府轄下的「巴西國家太空研究院」數據顯示，過去一年內，森林砍伐率增加了22%。

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而從2020年至2021年之間，「亞馬遜雨林」約有1萬3235平方公里的面積遭到砍伐，是自2006年以來最高的紀錄。

對此，巴西環境部長萊特（Joaquim Leite）指出：「雨林濫砍的數據，代表了一種挑戰，我們必須採取更有力的行動，但該數字，並無真實反映過去幾個月的狀況。」

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）鼓勵在熱帶雨林從事農業與採礦活動，因此「亞馬遜」區域的森林砍伐率增加，他更在2019年因森林砍伐議題與INPE發生衝突，指控該機構「汙衊」了巴西的聲譽。

不過，2021氣候峰會上，巴西已和逾百個國家發表聯合聲明，同意在2030年前停止砍伐森林，並提供140億英鎊（約新台幣5232億）的公共與私募基金，協助發展中國家，恢復其受損的土地、打擊森林大火，同時支持原住民社區。

巴西環境部長萊特。（資料照，美聯社）

巴西總統波索納洛。（資料照，法新社）

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