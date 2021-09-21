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    慘！墨爾本暴力示威 澳記者轉播現場遭爆頭、勒頸全都錄

    澳洲記者道斯利在示威現場轉播時，被突如其來的飲料罐「爆頭」見紅，畫面都被攝影機錄下（圖翻攝自推特）

    澳洲記者道斯利在示威現場轉播時，被突如其來的飲料罐「爆頭」見紅，畫面都被攝影機錄下（圖翻攝自推特）

    2021/09/21 23:05

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，當局為遏制疫情，墨爾本已連續封城7週，並強制接種疫苗，引發國民強烈不滿，近日大批群眾無視防疫禁令，走上街頭抗議，甚至發生破壞、流血衝突事件。一名澳洲記者在現場轉播時，透露自己被尿液噴濺、勒頸，還被突如其來的飲料罐「爆頭」見紅，畫面都被攝影機錄下，引發網友熱議。

    澳洲墨爾本近日不少民眾走上街頭抗議政府的強制接種疫苗、封城等防疫措施，今天（21日）更有逾千名工人發動暴力示威，扔擲瓶罐、照明彈，高喊反疫苗、反封城的口號；當局則派出鎮暴警察驅趕群眾，場面一度失控，爆發數起流血事件，據悉逮捕至少40名鬧事者。

    而今天在推特上瘋傳一段記者遭K頭的電視轉播畫面，原來是澳洲《七號電視網》（Seven Network）記者道斯利（Paul Dowsley）在墨爾本現場轉播示威遊行時，突然遭後方群眾丟出的一瓶能量飲料易開罐狠砸後腦勺，當場濺血。雖然道斯利相當錯愕，但他還是馬上調整好心情，繼續完成播報工作。

    道斯利還透露，自己今天還被莫名其妙勒頸、被潑尿，連攝影記者也受到波及。相關畫面在推特上瘋傳，引發網友熱議。

    為抗議澳洲當局的防疫措施，墨爾本大批群眾上街頭抗議。（法新社）

    為抗議澳洲當局的防疫措施，墨爾本大批群眾上街頭抗議。（法新社）

    道斯利突遭勒頸。（圖翻攝自推特）

    道斯利突遭勒頸。（圖翻攝自推特）

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