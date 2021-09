慘！墨爾本暴力示威 澳記者轉播現場遭爆頭、勒頸全都錄

2021/09/21 23:05

〔即時新聞/綜合報導〕澳洲武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情持續延燒,當局為遏制疫情,墨爾本已連續封城7週,並強制接種疫苗,引發國民強烈不滿,近日大批群眾無視防疫禁令,走上街頭抗議,甚至發生破壞、流血衝突事件。一名澳洲記者在現場轉播時,透露自己被尿液噴濺、勒頸,還被突如其來的飲料罐「爆頭」見紅,畫面都被攝影機錄下,引發網友熱議。

澳洲墨爾本近日不少民眾走上街頭抗議政府的強制接種疫苗、封城等防疫措施,今天(21日)更有逾千名工人發動暴力示威,扔擲瓶罐、照明彈,高喊反疫苗、反封城的口號;當局則派出鎮暴警察驅趕群眾,場面一度失控,爆發數起流血事件,據悉逮捕至少40名鬧事者。

而今天在推特上瘋傳一段記者遭K頭的電視轉播畫面,原來是澳洲《七號電視網》(Seven Network)記者道斯利(Paul Dowsley)在墨爾本現場轉播示威遊行時,突然遭後方群眾丟出的一瓶能量飲料易開罐狠砸後腦勺,當場濺血。雖然道斯利相當錯愕,但他還是馬上調整好心情,繼續完成播報工作。

道斯利還透露,自己今天還被莫名其妙勒頸、被潑尿,連攝影記者也受到波及。相關畫面在推特上瘋傳,引發網友熱議。

The moment @paul_dowsley is hit (again) this time with a can of drink. pic.twitter.com/jywumGU81O