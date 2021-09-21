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    波蘭與白俄邊境有4人離奇死亡 兩國外交爭端再起

    有4人在波白邊境離奇死亡，被懷疑是非法移民。圖為波蘭與白俄羅斯邊境，波蘭在邊境布滿蛇籠鐵絲網。（路透）

    有4人在波白邊境離奇死亡，被懷疑是非法移民。圖為波蘭與白俄羅斯邊境，波蘭在邊境布滿蛇籠鐵絲網。（路透）

    2021/09/21 11:44

    〔即時新聞／綜合報導〕難民潮對於歐洲來說是近年來相當頭痛的問題，許多國家也因為難民移入而產生外交爭端，並在邊境加強控管，防使非法移民越境。波蘭與白俄羅斯邊境週一出現4具遺體，被懷疑是非法移民，波蘭政府則將矛頭指向白俄羅斯，稱白俄對非法移民實施免簽，再鼓吹移民越境至波蘭。

    根據《路透》報導，波蘭官方在週一宣布波白邊境的波蘭一側發現有3人死亡，白俄羅斯一側則發現有另1人死亡，波蘭官方雖宣布邊境有不明人士死亡，但並沒有給出死亡原因。波蘭邊防衛隊隊長普拉加（Tomasz Praga）指出，有很多人從白俄抵達波蘭後，出現精疲力竭或體溫過低的狀況。

    白俄羅斯邊防單位則表示，在白俄境內發現的死者是一名女性，外貌並非是東歐普遍的「斯拉夫人外貌」，有明顯跡象顯示，遺體是「被人從波蘭拖向白俄羅斯」。對此，普拉加則是反駁：「這是個謊言。」

    波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）表示，9月有企圖非法穿越波蘭邊境的移民有近4000人次，兩個越來已有近7000人次。莫拉維茨奇將移民非法越境日漸增長的原因歸咎於白俄羅斯政府制度，表示白俄對許多可能出現非法移民朝的國家實行免簽證制度，有成千上萬的移民被帶到白俄羅斯。

    另外，歐盟也指責白俄羅斯官方鼓勵難民進入波蘭國土，指稱白俄羅斯是藉由此做法來反擊歐盟對明斯克當局所採取的各項制裁，上述難民大多數來自伊拉克或阿富汗等國。為了加強邊境管控，波蘭內政部長卡明斯基（Mariusz Kaminski）表示，將會再增派500名士兵，協助邊防衛隊保衛邊境。

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