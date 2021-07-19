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    西歐洪災肆虐已釀188死 中歐多地接連發生山洪爆發

    此次洪災已造成德國及比利時共188人死亡。圖為阿爾韋勒郡首府「巴特諾因阿爾-阿爾韋勒」。（美聯社）

    此次洪災已造成德國及比利時共188人死亡。圖為阿爾韋勒郡首府「巴特諾因阿爾-阿爾韋勒」。（美聯社）

    2021/07/19 08:01

    〔即時新聞／綜合報導〕西歐地區日前發生嚴重洪災，死亡人數已攀升至188人，德國總理梅克爾（Angela Merkel）在訪問重災區後，承諾將迅速提供財政支援；比利時總理德克魯（Alexander De Croo）則表示，此次洪災與氣候變遷之間的關聯十分明顯。除了德、比、荷三國交界處受到洪災侵襲外，德國東南部與捷克、奧地利交界處的中歐地區，在當地時間17日晚間也開始面臨洪災威脅。

    綜合外媒報導，梅克爾於當地時間週日（18日）前往重災區勘災，梅克爾抵達萊茵蘭-普法茲邦（Rhineland-Palatinate）舒爾德村（Schuld），她表示當地重創景象是「德語幾乎無法描述所發生的破壞」。梅克爾也承諾，將會對災區提供援助，並強調要加快應對氣候變遷的步伐。

    舒爾德村所在的阿爾韋勒郡（Ahrweiler）是此次德國受災最嚴重的地區，約有110人死亡，警方表示，隨著洪水退去，預計將會發現更多罹難者遺體。德國北萊茵-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）則是至少有46人死亡。

    另外，德國南部的巴伐利亞邦、德捷邊境、奧地利薩爾斯堡（Salzburg）周邊地區，近日皆面臨洪災威脅，薩爾斯堡鄰近小鎮哈萊茵（Hallein）在週六（17日）晚間因河流潰堤，導致洪水沖入鎮中，但災情並沒有導致人員傷亡。由於週日（18日）當地持續降雨，薩爾斯堡邦及鄰近地區皆持續警戒。

    位於巴伐利亞邦東南方的貝希特斯加登郡（Berchtesgaden）約有130人被疏散，洪災造成1人死亡，通往貝希特斯加登的鐵路也因此被關閉。行政長官克恩（Bernhard Kern）表示，由於週六（17日）晚間山洪爆發的狀況急劇惡化，幾乎沒有時間緊急採取行動，目前有數百名搜救人員正在搜尋倖存者。

    比利時境內因洪災死亡人數上升至31人，目前仍有163人失蹤，約有3.7萬戶家庭斷電。比利時國家危機中心表示，洪水水位正在下降，正在進行大規模清理行動，東部城鎮佩平斯特（Pepinster）內有十多座建築被水沖垮，比利時軍隊已前往該鎮，希望能尋找到更多的災民。

    荷蘭南部的林堡省（Limburg）此次也受到洪災影響，目前林堡省南部狀況已趨於穩定，但北部仍處於高度戒備狀態，不過幸運的是，荷蘭在此次洪災中僅出現財產損失，並沒有人員傷亡消息。

    萊茵蘭-普法茲邦的阿爾韋勒郡是德國受災最嚴重的地區。圖為阿爾韋勒郡內某處被沖斷的橋樑。（法新社）

    萊茵蘭-普法茲邦的阿爾韋勒郡是德國受災最嚴重的地區。圖為阿爾韋勒郡內某處被沖斷的橋樑。（法新社）

    德國貝希特斯加登遭受洪水侵襲。（美聯社）

    德國貝希特斯加登遭受洪水侵襲。（美聯社）

    奧地利小鎮哈萊茵在17日晚間遭受洪水侵襲。（法新社）

    奧地利小鎮哈萊茵在17日晚間遭受洪水侵襲。（法新社）

    流經奧地利薩爾斯堡的薩爾察赫河18日河水暴漲。（法新社）

    流經奧地利薩爾斯堡的薩爾察赫河18日河水暴漲。（法新社）

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