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    西歐洪災釀百死千人失蹤 專家指預警系統出問題

    西歐洪災釀百死千人失蹤，專家表示是預警通報系統出了問題。（路透）

    西歐洪災釀百死千人失蹤，專家表示是預警通報系統出了問題。（路透）

    2021/07/17 15:52

    〔即時新聞／綜合報導〕西歐爆發嚴重洪患，其中德國和比利時災情最嚴重，死亡數攀升到至少129人，約1300人下落不明。針對這場災難，水文專家克蘿克（Hannah Cloke）表示，這表示預警系統有疏失，某些地區未收到預警提醒居民疏散，才釀多人失蹤和死亡。

    據《BBC》報導，歐洲洪水警報系統（EFAS）早在上周便發出警報，EFAS顧問、水文專家克蘿克表示，依照系統設計，各地區會先收到預警，高層便可提前行動，讓民眾盡快疏散。不過顯然有些地區未收到預警，導致居民無法逃離，也不知道如何保護自己，「他們明顯不知道災情即將發生」。

    報導指出，歐洲2002年曾發生致命洪災，克蘿克教授為避免慘況再度發生，建立了歐洲洪水警報系統，未料近日竟又發生嚴重災情，很明顯系統出現疏失，「到了2021年不應出現這麼多死亡人數，令人無法接受」。

    克蘿克表示，德國的預警系統十分「破碎」，引來各界不同回答。

    德國聯邦氣象發言人表示，已發布有關極端降雨的警報，但交由各地方政府判斷災情程度及是否疏散民眾，或採取相關措施。德國威斯特北萊茵-威斯特法倫州州長拉什特（Armin Laschet）表示，上級已警告會有嚴重洪水，也已設下堤防，「但太陽很大，沒有人注意到洪水要來」。

    萊茵藍普法爾茨州是此次洪災最嚴重的州之一，當地的環境部表示，預警系統可針對大河流做出警告，但無法擴及小的支流，沒辦法防止洪水氾濫。

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