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    洪災肆虐西歐 德國和比利時洪災死亡數增至170死

    西歐洪災造成德國與比利時共170死。（法新社）

    西歐洪災造成德國與比利時共170死。（法新社）

    2021/07/18 07:36

    〔即時新聞／綜合報導〕歐洲西部連日受連日暴雨影響引發洪水，造成房屋、道路被沖垮淹沒，德國西部與比利時洪災死亡人數於當地時間週六增加至170人。

    綜合外媒報導，德國目前約有143人在這場半世紀以來最嚴重的洪災中喪生，其中位於科隆以南的阿爾韋勒郡（Ahrweiler）就有98人死亡，由於部分地區洪水尚未消退，導致通訊依然中斷，數百人目前仍下落不明。比利時國家危機中心表示，比利時的洪災死亡人數已增加到27人，仍有103人失蹤。

    在這場洪災中，主要影響最大的是德國萊茵-普法爾茨邦（Rheinland-Pfalz）、北萊茵-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）以及比利時東部地區，多數地區電力及通訊目前仍中斷，目前比利時重災區水位已慢慢下降，德國受災狀況則較為嚴重。

    儘管洪災積水正緩慢消退，但北萊茵-西發利亞邦波昂市西南部的史坦巴赫塔爾大壩（Steinbachtal dam）有潰堤風險。檢查人員指出，大壩壩體受到洪災侵襲影響，狀態十分不穩定。當局表示，即使已有4500人從下游疏散，若大壩潰堤，仍會造成嚴重影響。

    此次洪災也影響到荷蘭南部的林堡省（Limburg），當地數以萬計的居民被疏散，當地緊急部門也保持高部戒備，截至週六為止，荷蘭在此次洪災中尚未傳出傷亡。

    比利時重災區水位已稍退。圖為比利時列日省韋德爾河畔的珀潘斯特爾鎮。（路透）

    比利時重災區水位已稍退。圖為比利時列日省韋德爾河畔的珀潘斯特爾鎮。（路透）

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