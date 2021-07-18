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    災情擴大！西歐德比洪災增至183死 梅克爾將視察

    西歐連續數天的大雨造成嚴重洪災，至今死亡人數已增至183人死亡。圖為德國舒爾德村。（法新社）

    西歐連續數天的大雨造成嚴重洪災，至今死亡人數已增至183人死亡。圖為德國舒爾德村。（法新社）

    2021/07/18 17:52

    〔即時新聞／綜合報導〕西歐連續數天大雨造成嚴重洪災，至今死亡人數已增至183人死亡，仍有數十人失蹤，德國總理梅克爾今（18）日將視察災區，並與災民見面。

    《法新社》報導，梅克爾週日計畫前往德國2個災情萊茵蘭-普法茲邦（Rhineland-Palatinate）的舒爾德村（Schuld）勘災。位在西德的萊茵蘭-普法茲邦是2個災情最嚴重的地區之一，受到萊茵河支流阿爾河（Ahr river）潰堤影響，許多房屋被沖走，街道宛如廢墟。

    據警方表示，自上週三以來，德國至少有156人因這場堪稱史上最嚴重的洪災而喪生。光是在萊茵蘭-普法茲邦就有110人死亡，670受傷。鄰國比利時至少有27人喪生，瑞士、盧森堡和荷蘭也同遭受歷史性的暴雨侵襲。

    隨著萊茵蘭-普法茲邦和鄰近的北萊茵-西發利亞（North-Rhine Westphalia）的洪水逐漸退去，人們開始擔憂德國的上巴伐利亞地區（Upper Bavaria），當地降下的大雨已導致地下室淹沒，並在週六晚間讓河流和小溪潰堤。

    巴伐利亞邦一名發言人表示，貝希特斯加登地區郡（Berchtesgadener Land）已知1人死亡。德國東部的薩克森邦（Saxony）政府則表示，靠近捷克邊境的幾個村莊出現「重大風險情況」。

    在奧地利，救難人員對薩爾斯堡邦（Salzburg）和提洛邦（Tyrol）的洪水高度戒備，該國靠近德國邊境的古城哈萊因（Hallein）市中心已淹水。

    梅克爾形容洪災是一場「悲劇」，並承諾聯邦政府將支持受災地區政府。財政部長蕭茲（Olaf Scholz）承諾提供超過3億歐元（約台幣100億元）的緊急援助，內閣將在週三討論更大規模的重建計畫。

    自上週三以來，德國至少有156人因這場堪稱史上最嚴重的洪災而喪生。光是在萊茵蘭-普法茲邦就有110人死亡，670受傷。（法新社）

    自上週三以來，德國至少有156人因這場堪稱史上最嚴重的洪災而喪生。光是在萊茵蘭-普法茲邦就有110人死亡，670受傷。（法新社）

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