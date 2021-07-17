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    西歐洪災1300人失蹤 德國慘如海嘯過後

    德國北萊茵─西發利亞邦的埃爾夫特施塔特鎮遭洪水侵襲，導致當地出現巨大天坑。（美聯社）

    德國北萊茵─西發利亞邦的埃爾夫特施塔特鎮遭洪水侵襲，導致當地出現巨大天坑。（美聯社）

    2021/07/17 05:30

    〔編譯茅毅／綜合報導〕西歐洪水災情的死亡數十六日攀升到至少一二九人，約一三○○人下落不明。其中德國災情最慘重，已有一○六人喪生，德國「畫報」（Bild）將之形容為「死亡洪水」。已決定在九月廿六日德國國會大選過後卸任的德國總理梅克爾，十五日晚間在訪問華府時憂心地說，她怕現在還不是災情最烈的時候，「今後幾天，我們才會看到這場災難的全貌。」

    德北土石流 死傷攀升

    德國部分地區的街道和房舍遭淹沒。水勢退去後，濕漉漉的道路上可見多輛翻覆的汽車，若干行政區因洪災而完全與外界隔絕。德北還發生數起由大水引發的土石流。在德西的阿爾韋勒，數棟房屋完全倒塌，彷彿海嘯過後的慘狀。

    德國兩個受創最嚴重的邦分別是北萊茵─西發利亞邦與萊茵─法耳次（Rhineland-Palatinate），前者死亡數達四十三人，後者六十三人，使全德死亡數攀升到至少一○六人。其境內尚有諸多居民生死未卜，一千多名搜救人員正努力搜尋失蹤者，死亡數恐大幅增加。預估，該國此次的災損很可能上看數十億歐元。德國官員十五日則強調，目前下落不明的人數如此之多，恐和手機網路癱瘓有關。

    盧森堡、荷蘭與瑞士亦遭暴雨襲擊，淹沒許多地區，荷蘭馬斯垂克數千名居民被迫撤離家園。比利時死亡數增至廿三人，逾二．一萬人無電可用。

    比河水上漲 威脅20萬人

    比國陸軍已趕往該國十個省份中的四省救災。比國大城列日附近的謬司河水位上漲，已威脅該市廿萬名居民的安危。

    暴風雨導致的災害，已使氣候變遷重回九月德國大選選戰的核心議題。德國內政部長賽賀佛（Horst Seehofer）對此說，德國必須做更充分的準備，並稱「此一極端氣候是氣候變遷的後果」。

    萊茵─法耳次邦的科德爾，一列區間列車因為洪水而卡在火車站，動彈不得。（法新社）

    萊茵─法耳次邦的科德爾，一列區間列車因為洪水而卡在火車站，動彈不得。（法新社）

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