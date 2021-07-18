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    法國學者：法德應面對中國稱霸現實 避免第三次世界大戰

    法國現代中國研究中心副研究員何重誼指出，為了確保第三次世界大戰不會爆發，法國和德國等歐洲國家必須正視大戰正在成形，而且知道如何做好準備。（取自法國現代中國研究中心官網）

    法國現代中國研究中心副研究員何重誼指出，為了確保第三次世界大戰不會爆發，法國和德國等歐洲國家必須正視大戰正在成形，而且知道如何做好準備。（取自法國現代中國研究中心官網）

    2021/07/18 05:52

    〔即時新聞／綜合報導〕相較於美國，歐洲各國由於在中國有重大商業利益，對中共政權的惡行往往只是點到為止，不敢輕攖其鋒。輔仁大學法國語文學系助理教授、法國現代中國研究中心副研究員何重誼（Jean-Yves Heurtebise）17日投書法國「世界報」（Le Monde），批評巴黎和柏林不敢面對現實，直接挑戰中國，但為了確保第三次世界大戰不會爆發，歐洲必須正視大戰正在成形，而且知道如何做好準備。

    何重誼指出，美國總統拜登上台後，第一位邀請訪問白宮的外國元首，是日本首相菅義偉，第二位是南韓總統文在寅。6月份，拜登訪問歐洲，與七大工業國集團（G7）及北大西洋公約組織（NATO）領袖會晤，還邀請印度、澳洲和南韓元首參與，這些外交活動都指向一個核心議題：如何應對中國的挑戰？

    何重誼批評法國因強調「戰略自主」，對拜登呼籲美歐聯手應對中國以「避免衝突」加以回應；北約形容中國是頭號威脅，法國總統馬克宏卻聲稱中國遠離北大西洋。

    而當美日和中俄分別在印太地區舉行聯合軍事演習，擔任歐盟輪值主席的德國總理梅克爾，卻在2020年底與中方達成「歐中全面投資協定」，甚至提案與俄羅斯總統普廷會談。何重誼質問，德國由於關閉核電廠而需要俄羅斯的天然氣，基於汽車市場而遷就中國，是否已經成為歐中外交的病夫？

    何重誼指出，長久以來，歐洲思考與中國的關係時，以為可以將政治、經濟與氣候變遷議題加以區隔，在發展自由經濟將可使中國逐漸民主化的幻夢破滅之後，現在又衍生出另一種幻覺：將共同應對氣候變遷與人權問題加以區隔。法德避免與中國正面衝突的理由，是必須與中國合作應對氣候變遷，但若不重視人權，何談救助環境？

    事實上，遵守氣候協定對中國本身而言，也是國家安全的重大挑戰。權威醫學期刊「刺胳針」2020年8月發表的研究報告指稱，中國每年約有124萬人死於污染；還有其他研究指出，一旦氣溫升高攝氏3度，上海的4分之3範圍及廣州的大部分都將沈入水中。北京參與氣候議題，也涉及自身生存問題，歐洲根本不應該將此拿來與其他領域的條件做交換。

    何重誼強調，此刻的世界並非處於「後霸權」時代，而是「多霸權」世紀，每個權力中心都知道自己不夠強大。在即將到來的可能圍繞東海釣魚台、台灣以及中印邊界拉達克的衝突中，美國知道自己需要日本、澳洲和印度的協助。與此同時，中國和俄羅斯、巴基斯坦、伊朗等國也在加強彼此關係。歐洲可以選擇不選擇嗎？為了確保第三次世界大戰不要爆發，歐洲必須看到大戰正在成形，而且知道如何為其做好準備。

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