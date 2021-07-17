歐盟未批准也沒關係！法國允許接種印度AZ疫苗遊客入境

法國將在明日開放接種印度製AZ疫苗的遊客入境。（彭博）

2021/07/17 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕印度製的阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）武漢肺炎疫苗（新型冠狀病毒病，COVID-19）雖未獲歐盟藥品管理局（EMA）授權，法國仍決定將在明（18）日開放接種印度製AZ疫苗的遊客入境。

《美聯社》報導，歐盟先前以文件資料未準備齊全為由，遲未批准印度製AZ疫苗，引起多國不滿。

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法國目前只認可EMA授權的疫苗，包括輝瑞、莫德納、嬌生及印度以外國家製造的AZ疫苗，但法方今日表示，印度製AZ疫苗將獲認可，自明日起，接種印度製AZ疫苗的遊客也可以入境法國。

法國目前將印尼等國列入染疫高風險的「紅色清單」，但若來自紅色清單國家的遊客已完全接種疫苗，仍可入境法國。此外，根據美國疾病管制與預防中心（CDC）規定，完成全部疫苗接種的2週後，才符合「完全接種」定義。法國則將2週的期限縮短為1週。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）目前已宣布，欲出入餐廳、醫院及購物中心等場所，都需要持有疫苗護照，此措施讓法國登記接種疫苗的人數創下新高。

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