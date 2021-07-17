Delta病毒侵法！英宣布即使接種2劑疫苗 從法入境仍須隔離

法國的確診病例因Delta變種病毒侵襲大增，昨日（16）新增1萬908起確診病例，5月底以來首度破萬。（法新社）

2021/07/17 12:51

〔即時新聞／綜合報導〕近期傳染力更強的Delta病毒變異株侵襲各國，不少國家染疫人數激增。法國昨日（16）單日新增1萬908例確診病例，5月底以來首度破萬。對此，英國昨日宣布，針對原先在免隔離之旅遊黃色清單的法國加嚴邊境管制，並指出任何從法國抵達的人都必須在家中或其他住所隔離5至10天，即使是已完全接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗的人。

綜合外媒報導，法國近日確診數暴增，昨日（16）單日新增1萬908起確診病例、22人死亡，是從5月底以來單日確診數首度破萬。對此，英國衛生部昨日宣布，所有從法國入境的旅客，即使是接種完2劑疫苗的人，皆須在家中或其他住所隔離5至10天觀察，「我們將毫不猶豫的對邊境管制，以阻止新冠病毒的傳播」。

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此外，英國昨天單日新增超過5萬起確診案例，是半年來最高單日確診紀錄，而當天近4千人住院，也是破3個多月新高。不過英國首相強生（Boris Johnson）仍計劃於19日，全面解除該國防疫限制措施，當地有不少民眾擔心會有更多死亡病例，專家也警告，解封後每日新增確診恐飆升至逾10萬人。

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