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    這裡不是北京！ 報導新疆遭中國大使館威脅 法媒強硬反擊

    中國戰狼外交引起世界各國反感。圖為中國駐法大使盧沙野。（美聯社資料照）

    中國戰狼外交引起世界各國反感。圖為中國駐法大使盧沙野。（美聯社資料照）

    2021/07/16 07:24

    〔即時新聞／綜合報導〕中國戰狼外交已引起世界各國反感，現又多了一例。法國知名的青少年報紙《我的日報》（Mon Quotidien）日前刊登新疆維吾爾族相關報導，卻遭到中國駐法大使館連續發信威脅，發動聯署要求撤回報導。《我的日報》副總編輯加瑟藍（Andre Gasselin）則強硬表示，絕對不後悔他們所做的，不會道歉，更不撤回。

    《我的日報》在6月30日刊登一篇題為「中國人正在剝奪我們的自由」的報導，內容提維吾爾族婦女被監禁在「再教育營」，中國人正偷走他們的自由和文化，並以漫畫呈現在集中營裡的囚犯表達不想當中國人，該報導讓中國駐法大使館強烈不滿。

    《自由亞洲電台》對此訪問《我的日報》副總編輯加瑟藍，他表示，日前收到中國大使館的信件，信中批評該篇報導，要求撤回，之後又陸續收到幾次郵件，指控報導中所提到的維族女子及其他維族人為恐怖分子。加瑟藍說，雖然了解中國戰狼外交官的行徑，但對中國大使館居然會盯上兒少報紙感到非常驚訝。

    加瑟藍表示，除了中國大使館，也有中國家長發信抗議，網路上還有人發起要求撤回該報導的聯署，聲稱報導可能在學校挑起對中國兒童的仇恨和歧視。面對這些從未見過的瘋狂、暴力反應，家長的心態可以理解，中國大使館的涉入卻讓人難以琢磨。

    加瑟藍最後強調，中國大使館的舉動是一種威脅，在中國可能會有效，但這就是「我們之間的差距」，他們不知道自己在哪一個國家，不可能只因為不高興這篇報導，就要求撤回，這不是法國人的方式。

    《我的日報》一篇關於維吾爾族的報導引發中國大使館不滿。（圖擷取自Mon Quotidien）

    《我的日報》一篇關於維吾爾族的報導引發中國大使館不滿。（圖擷取自Mon Quotidien）

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