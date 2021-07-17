痛罵臉書允許疫情假消息 拜登：他們在殺人

美國總統拜登批評臉書允許疫情假消息，是「正在殺人」的行為。（彭博）

2021/07/17 08:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登16日表示，臉書公司（Facebook）等社群媒體允許用戶在平台上發布錯誤的武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）訊息，是「正在殺人」的行為。

《路透》報導，武漢肺炎疫情期間，假消息在臉書、推特（Twitter）和Alphabet旗下YouTube等社群媒體網站上爆增。長期以來，研究人員和立法者一直指責臉書未能對其平台上的有害內容進行監管。

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拜登16日在白宮草坪接受媒體訪問時，被問到臉書等社群平台傳播武肺假消息時，拜登表示，「他們在殺人，我們目前所有的疫情都發生在未施打疫苗的人。他們正在殺人。」

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）16日也說，臉書是一間私人公司，雖然已經對假消息採取一些措施，但明顯還可以做得更多。

臉書發言人麥卡利斯特（Kevin McAlister）表示，「我們不會因為沒有證據的指控而分心，事實上已有超過20億人在臉書上查看有關 COVID-19和疫苗的權威訊息，比網際網路上的其他地方都還要多。

麥卡利斯特補充說，還有超過330萬的美國人還使用臉書來尋找獲得疫苗的方式和地點，事實證明，臉書正在幫助挽救生命。

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