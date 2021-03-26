社媒淪中共大外宣共犯 攻擊維族

臉書執行長札克柏格（右）、推特執行長杜錫（左），與Google執行長皮查伊（中），廿五日將出席美國聯邦眾議院能源暨商業委員會的線上聽證會。（美聯社）

2021/03/26 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國大規模迫害新疆維吾爾族人權的行徑，遭歐盟和英國、加拿大、美國相繼制裁後，全球最大社群媒體「臉書」廿四日指出，該平台近來被中國駭客集團「邪惡之眼」（Evil Eye）利用於攻擊海外維族人。Google旗下影片分享網站「YouTube」近來也出現有心人士開設新帳號，大量散播宣傳新疆「美好生活」的虛假資訊。

「邪惡之眼」又名「大地女惡魔恩普莎」（Earth Empusa），在資訊安全界惡名昭彰。臉書表示，這個中國駭客組織近來在臉書上開設假帳號，扮成記者、學生、人權提倡者或維吾爾社群成員，鎖定生活在國外的維權人士、記者、異議者，博取信任後，將惡意軟體連結寄給他們，讓對方誤點加以監控。

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被盯上的人以海外維族為大宗，故鄉多在新疆。臉書已封鎖上述假帳號、擋下惡意軟體連結，並通知疑似成為攻擊目標的用戶。臉書指出，這起行動雖是二○一九年攻擊維族的行動一環，卻未能證實也有中國政府背地主導。但美國網路安全公司「Volexity」執行長阿代爾直指，「還有哪些人有這種資源、時間和精力去追捕這些人？」

至於YouTube上由新疆維族、哈薩克族現身說法的「美好生活」影片，熟知內情者異口同聲向美國自由亞洲電台（ＲＦＡ）直指，那是中共「大外宣」計畫一部分，影片中人係被迫返鄉配合拍攝，且根本不知影像被放上網。世界維吾爾代表大會發言人迪里夏提指控，中國政府利用官方壟斷的媒體資源散布虛假訊息，並透過外交途徑配合官方虛假訊息，企圖歪曲維吾爾人遭受中國系統性迫害的現實。

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