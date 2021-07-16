為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    打2劑疫苗戴好口罩仍染疫！ 美女主持人親吐Delta病毒多恐怖

    美國美女主持人桑德勒，日前在IG發文，透露自己雖已接種過2劑疫苗，平時也都戴好口罩，但仍感染Delta病毒，並呼籲大家，打過疫苗不等於完全免疫，出門在外還是要戴好口罩。（圖擷取自桑德勒IG）

    美國美女主持人桑德勒，日前在IG發文，透露自己雖已接種過2劑疫苗，平時也都戴好口罩，但仍感染Delta病毒，並呼籲大家，打過疫苗不等於完全免疫，出門在外還是要戴好口罩。（圖擷取自桑德勒IG）

    2021/07/16 10:09

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）影響全球，自從疫苗問世後，各國都在積極推廣民眾接種，但仍有許多人即使打了2劑疫苗，還是難敵變種病毒的超強感染力。美國美女主持人桑德勒（Catt Sadler），日前在IG發文，透露自己雖已接種過2劑疫苗，平時也都戴好口罩，但仍感染Delta病毒，並呼籲大家，打過疫苗不等於完全免疫，出門在外還是要戴好口罩。

    綜合外媒報導，14日桑德勒在instagram發文分享，「我完全接種了疫苗，但仍感染武漢肺炎，發文是想告訴大家，疫情大流行尚未結束」，她提到無情的Delta變種病毒，具有高度傳染性，她指出自己先前照顧過1名以為是得流感的患者，事後證實該病患感染的是武漢肺炎，因此她曾與病毒密切接觸過。對此，她表示，「我一直都戴著口罩，也接種完成疫苗，原本還以為自己不會有事」。

    桑德勒透露，自己發燒2天了，同時頭非常痛，眼睛甚至還冒出奇怪的膿液，身體相當疲累，就連下床的力氣也沒有，「如果你不想體驗這種感覺，但又不接種疫苗，也沒戴口罩，那你最後一定會染疫，並且還會把病毒傳播給其他人」。

    最後桑德勒呼籲已完整接種過疫苗的人，「請不要因此放鬆警惕，在室內或公共場所，請你戴上口罩」，她接著說，「我不是醫學專家，但我必須告訴你，打過疫苗不等於完全免疫，疫苗能降低重症率、死亡率，但你仍然可能被感染」。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    美國美女主持人桑德勒，日前在IG發文，透露自己雖已接種過2劑疫苗，平時也都戴好口罩，但仍感染Delta病毒，並呼籲大家，打過疫苗不等於完全免疫，出門在外還是要戴好口罩。（圖擷取自桑德勒IG）

    美國美女主持人桑德勒，日前在IG發文，透露自己雖已接種過2劑疫苗，平時也都戴好口罩，但仍感染Delta病毒，並呼籲大家，打過疫苗不等於完全免疫，出門在外還是要戴好口罩。（圖擷取自桑德勒IG）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    別挑了！僅2類不能打AZ 美女醫：打疫苗不是挑伴侶廝守終生
    2021/07/15 16:40

    別挑了！僅2類不能打AZ 美女醫：打疫苗不是挑伴侶廝守終生
    英國新增4.2萬確診創新高 歐盟：8月底前Delta病例將佔90％
    2021/07/15 06:46

    英國新增4.2萬確診創新高 歐盟：8月底前Delta病例將佔90％

    永慶房產全新「永義房屋」逆勢登場
    Delta病毒贏了...譚德塞：沒疫苗打的國家恐掀死亡潮！
    2021/07/08 22:24

    Delta病毒贏了...譚德塞：沒疫苗打的國家恐掀死亡潮！
    Delta病毒不是大魔王！李秉穎：未來朝感冒化演進
    2021/07/07 12:52

    Delta病毒不是大魔王！李秉穎：未來朝感冒化演進

    存科技基金首選
    國際今日熱門
    軍武新知》可偵查可自爆！美陸戰隊測試遙控飛行手榴彈
    2021/07/15 23:52

    軍武新知》可偵查可自爆！美陸戰隊測試遙控飛行手榴彈

    印尼疫情惡化 專家憂成下一個印度 單日確診恐達40萬例
    2021/07/15 12:04

    印尼疫情惡化 專家憂成下一個印度 單日確診恐達40萬例

    美國去年9.3萬人用藥過量死亡 封城隔離讓治療更困難
    2021/07/15 11:26

    美國去年9.3萬人用藥過量死亡 封城隔離讓治療更困難

    軍情動態》應對中俄！ 跟隨美英法腳步 德國成立太空司令部
    2021/07/15 13:14

    軍情動態》應對中俄！ 跟隨美英法腳步 德國成立太空司令部

    東京奧運2020

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播