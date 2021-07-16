打2劑疫苗戴好口罩仍染疫！ 美女主持人親吐Delta病毒多恐怖

美國美女主持人桑德勒，日前在IG發文，透露自己雖已接種過2劑疫苗，平時也都戴好口罩，但仍感染Delta病毒，並呼籲大家，打過疫苗不等於完全免疫，出門在外還是要戴好口罩。（圖擷取自桑德勒IG）

2021/07/16 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）影響全球，自從疫苗問世後，各國都在積極推廣民眾接種，但仍有許多人即使打了2劑疫苗，還是難敵變種病毒的超強感染力。美國美女主持人桑德勒（Catt Sadler），日前在IG發文，透露自己雖已接種過2劑疫苗，平時也都戴好口罩，但仍感染Delta病毒，並呼籲大家，打過疫苗不等於完全免疫，出門在外還是要戴好口罩。

綜合外媒報導，14日桑德勒在instagram發文分享，「我完全接種了疫苗，但仍感染武漢肺炎，發文是想告訴大家，疫情大流行尚未結束」，她提到無情的Delta變種病毒，具有高度傳染性，她指出自己先前照顧過1名以為是得流感的患者，事後證實該病患感染的是武漢肺炎，因此她曾與病毒密切接觸過。對此，她表示，「我一直都戴著口罩，也接種完成疫苗，原本還以為自己不會有事」。

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桑德勒透露，自己發燒2天了，同時頭非常痛，眼睛甚至還冒出奇怪的膿液，身體相當疲累，就連下床的力氣也沒有，「如果你不想體驗這種感覺，但又不接種疫苗，也沒戴口罩，那你最後一定會染疫，並且還會把病毒傳播給其他人」。

最後桑德勒呼籲已完整接種過疫苗的人，「請不要因此放鬆警惕，在室內或公共場所，請你戴上口罩」，她接著說，「我不是醫學專家，但我必須告訴你，打過疫苗不等於完全免疫，疫苗能降低重症率、死亡率，但你仍然可能被感染」。

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美國美女主持人桑德勒，日前在IG發文，透露自己雖已接種過2劑疫苗，平時也都戴好口罩，但仍感染Delta病毒，並呼籲大家，打過疫苗不等於完全免疫，出門在外還是要戴好口罩。（圖擷取自桑德勒IG）

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