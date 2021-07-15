英國新增4.2萬確診創新高 歐盟：8月底前Delta病例將佔90％

在武漢肺炎Delta變種病毒株迅速擴散下，多國疫情出現反彈，英國過去一天新增逾4.2萬例確診，比前一天的3.6萬多出近1萬例，創今年1月以來新高。（法新社）

2021/07/15 06:46

〔即時新聞／綜合報導〕在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Delta變種病毒株迅速擴散下，多國疫情出現反彈，英國過去一天新增逾4.2萬例確診，比前一天的3.6萬多出約6千例，創今年1月以來新高。針對疫情反彈，歐洲疾病預防管制中心（ECDC）指出，預估8月底前感染Delta的病例將佔所有病例的90%。歐盟藥品管理局（EMA）則呼籲，獲批准的兩劑式疫苗必須打好打滿，才能提供最大程度保護力。

自去年12月以來，英國已經有超過3515.5萬人接種2劑疫苗，相當於3分之2成人。英國即將在當地時間19日解封，但國內疫情仍相當嚴峻，過去一天新增4萬2302例確診，比前一天的3萬6660人確診數明顯增加，這也是今年1月15日以來單日新高。英國境內確診病例自5月底以來持續不斷攀升，目前累計確診超過523萬例，累計死亡超過12.8萬例，雙雙排名全球第7。

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針對Delta變種病毒在歐洲快速蔓延，隸屬歐盟的歐洲疾病預防管制中心（ECDC）指出，感染Delta的病例在今年8月底前將佔所有病例的90%。對此歐盟藥品管理局（EMA）也呼籲，獲批准的兩劑式疫苗必須都打完，在對抗Delta變種病毒上才能提供最大程度保護力，因此敦促各國應加快接種速度，以免嚴重損害先前為控制疫情所做出的努力。

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