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    武漢肺炎》印度第一位確診者從武漢逃回來 又被驗出陽性！

    印度已累計近3100萬例確診，死亡人數超過41萬，其中許多人死在4月和5月的疫情之下。（此為示意圖，非新聞當事人，法新社）

    印度已累計近3100萬例確診，死亡人數超過41萬，其中許多人死在4月和5月的疫情之下。（此為示意圖，非新聞當事人，法新社）

    2021/07/14 23:19

    〔即時新聞／綜合報導〕印度第一個確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的患者，是一名疫情初期在中國武漢讀書的女醫學生，近日這名女學生又再次被檢測出陽性。

    綜合外媒報導，這名女學生今年21歲，來自印度南部喀拉拉邦，據特里蘇爾縣的醫療官員表示，這名女學生在前往新德里之前的例行檢查中，被檢驗出陽性反應，但女學生沒有症狀，目前在家中隔離。

    這名女學生是2020年1月，武漢肺炎首次在中國武漢出現後，從武漢逃回印度的醫學生之一，當時她出現輕微症狀，並在1月30日檢測出陽性，成為印度第一位武漢肺炎確診者。自此開始印度已累計近3100萬例確診，死亡人數超過41萬，其中許多人死在4月和5月的疫情之下。

    專家警告，新一波疫情可能在幾週內襲擊印度。印度政府全力施打疫苗，但由於疫苗劑量短缺，施打計畫不如預期。印度政府目標在年底前為所有成年人接種疫苗，但計畫進度落後，德里等主要城市和幾個行政區都表示疫苗已經用完。

    迄今為止，印度已為接近3.9億人接種疫苗，打過2劑疫苗的數量佔不到人口6%，打過一劑的佔了23%。而喀拉拉邦正處於大規模的疫情中，全國總病例數有三分之一都來自喀拉拉邦。

    另外，這名印度第一位確診武漢肺炎的女學生並沒有施打疫苗，因為她還在等中國批准施打哪一種疫苗，好讓她能重返武漢完成學業。

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