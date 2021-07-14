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    武漢肺炎》印尼確診破5萬再創紀錄 每日病例已高於印度

    武漢肺炎Delta變種病毒在印尼爪哇島肆虐，工作人員在爪哇島城市茂物埋葬確診者。（美聯社）

    武漢肺炎Delta變種病毒在印尼爪哇島肆虐，工作人員在爪哇島城市茂物埋葬確診者。（美聯社）

    2021/07/14 21:10

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）嚴峻，印尼今天（14日）公佈單日5萬4517例確診，疫情節節攀升，單日確診數近日已超越印度，成為亞洲疫情最嚴重的國家。

    根據《美聯社》報導，印尼衛生部門今天公佈單日5萬4517例確診及單日991例死亡，確診數已超過260萬，總死亡數超過6萬9000人。

    印尼政府表示，Delta變種病毒在爪哇島及峇里島肆虐，並證實已擴散到其他地區，流行病學專家潘杜（Pandu Riono）更指出，疫情恐在本月持續增加，因為無法阻斷病毒感染。潘杜認為，印尼面臨的是傳染力為2倍的Delta變種病毒，當前的防疫限制仍不足，應再嚴格2倍才行。

    印尼衛生部長布迪（Budi Gunadi Sadikin）昨天表示，全國給武肺患者的12萬張病床中已有9萬張被佔用，以全國來說病床還夠用，但Delta變種病毒肆虐的地區病床佔用率相當高。

    隨死亡數增加，雅加達甚至連掘墓人的負擔都過重，民眾都來幫助他們，民眾加亞（Jaya Abidin）表示：「如果不幫忙的話，恐怕得等到半夜才能下葬。」

    相較之下，印度疫情已逐漸趨緩，今天公佈的單日確診數不到3萬9000例，和5月份每天平均值約40萬確診相比已大幅下降。

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