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    武漢肺炎》全球確診逾1億8777萬例 超過405萬人病歿

    根據最新數據顯示，全球至少405萬3041人死於武漢肺炎，至少1億8777萬9210例確診，其中秘魯是死亡率最高的國家，每10萬人就有590人染疫喪命。（美聯社）

    根據最新數據顯示，全球至少405萬3041人死於武漢肺炎，至少1億8777萬9210例確診，其中秘魯是死亡率最高的國家，每10萬人就有590人染疫喪命。（美聯社）

    2021/07/14 20:53

    〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間14日10時（台灣14日晚間6時），全球至少405萬3041人死於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），至少1億8777萬9210例確診。

    疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數週甚至數個月內，仍持續感受到症狀。

    上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括其他統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無症狀患者一直未被檢測出。

    世界衛生組織（WHO）表示，全球直接或間接因疫情死亡的人數可能遭「嚴重低估」，恐比官方通報的數字高出2到3倍。

    全球13日通報新增9748人病歿、55萬2235起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為巴西（1605死）、印尼（991死）、俄羅斯（786死）。

    美國仍是疫情最嚴重國家，累計60萬7771人病故、3391萬4922例確診。

    其他疫情嚴重國家還包括巴西（53萬5838人喪生、1915萬1993例確診）、印度（41萬1408人喪生、3094萬6074例確診）、墨西哥（23萬5277人喪生、260萬4711例確診）及秘魯（19萬4606人喪生、208萬3567例確診）。

    依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有590人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（311人）、波士尼亞-赫塞哥維納（295人）、捷克（283人）和北馬其頓（263人）。

    從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計131萬6675死、3896萬1729例確診；歐洲累計118萬2743死、5580萬4827例確診；美國和加拿大共計63萬4221死、3533萬6369例確診。

    亞洲共計61萬905死、4185萬9674例確診；中東地區共計15萬3814死、972萬5951例確診；非洲共計15萬3507死、602萬7506例確診；大洋洲共計1176死、6萬3158例確診。

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