BBC現場連線燈具突倒下 記者及時接住被網友讚爆

2021/07/14 23:24

〔即時新聞/綜合報導〕英國廣播公司(BBC)蘇格蘭特派員紹爾(James Shaw)日前在和新聞主播連線時,他面前的燈具突然倒下,紹爾及時伸手抓住了燈具,此片段被許多網友錄下並上傳至Twitter,稱讚他「抓得好」。

從網友上傳至Twitter的影片中可以看到,當時紹爾正準備和攝影棚內的新聞主播拉沃思(Sophie Raworth)現場連線,當拉沃思還在介紹紹爾時,紹爾前方的燈具突然倒下,甚至攝影機都受到影響晃動,所幸紹爾反應迅速地接住了燈具,此時工作人員趕緊上前幫忙。

請繼續往下閱讀...

而這時攝影棚內的拉沃思好像也注意到這起小插曲,在紹爾接住燈具後,拉沃思似乎刻意拉長紹爾所在地的「格拉斯哥」發音,讓紹爾能夠有時間重新準備;影片曝光後,許多網友紛紛稱讚紹爾的反應「非常專業」,但也有網友笑說「這應該去當守門員」。

Thanks to Audrey & Norman for catching my (coughs) “moment”. https://t.co/GESc7txbXg