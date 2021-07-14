BBC現場連線燈具突倒下 記者及時接住被網友讚爆

BBC記者紹爾（見圖）在準備現場連線時，前方燈具突然倒下，他及時伸手抓住燈具。（圖取自/Twitter/kierankarn）

2021/07/14 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕英國廣播公司（BBC）蘇格蘭特派員紹爾（James Shaw）日前在和新聞主播連線時，他面前的燈具突然倒下，紹爾及時伸手抓住了燈具，此片段被許多網友錄下並上傳至Twitter，稱讚他「抓得好」。

從網友上傳至Twitter的影片中可以看到，當時紹爾正準備和攝影棚內的新聞主播拉沃思（Sophie Raworth）現場連線，當拉沃思還在介紹紹爾時，紹爾前方的燈具突然倒下，甚至攝影機都受到影響晃動，所幸紹爾反應迅速地接住了燈具，此時工作人員趕緊上前幫忙。

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而這時攝影棚內的拉沃思好像也注意到這起小插曲，在紹爾接住燈具後，拉沃思似乎刻意拉長紹爾所在地的「格拉斯哥」發音，讓紹爾能夠有時間重新準備；影片曝光後，許多網友紛紛稱讚紹爾的反應「非常專業」，但也有網友笑說「這應該去當守門員」。

Thanks to Audrey & Norman for catching my （coughs） “moment”. https://t.co/GESc7txbXg — James Shaw （@JGBS） July 13, 2021

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