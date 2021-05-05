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    逃出絕命鎮真實版！印裔英籍記者詳述2月印度探親行過程

    印度武漢肺炎疫情急轉直下，已連續12天單日確診超過30萬例，火葬場無法負荷的遺體直接在空地集體火化。（路透）

    印度武漢肺炎疫情急轉直下，已連續12天單日確診超過30萬例，火葬場無法負荷的遺體直接在空地集體火化。（路透）

    2021/05/05 15:19

    〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）2月時疫情一度趨緩，大家開始解封狂歡，未料狀況急轉直下，已連續第12天單日確診超過30萬例，印裔英籍記者多希（Vidhi Doshi）投書英媒，詳述她2月抵達印度探視阿嬤再返回英的見聞。

    根據英媒《週日泰晤士報》報導，印裔英籍記者多希於2月時從英國返抵印度，探視罹患乳癌的阿嬤，由於當時英國正處於第二波大流行的巔峰期，印度疫情相對趨緩，每日死亡人數都壓在100人以下，因此大家似乎都認為「疫情最壞的狀況已經過去」。

    報導指出，多希寫道，2、3月的印度，酒吧和餐廳處處歌舞昇平，就連她的IG動態都是朋友在沙灘和酒吧群聚狂歡的照片，甚至連她86歲阿公都曾接受朋友的邀約參加晚宴，政府更不用說，全面歌功頌德，狂吹正在發展「群體免疫」。

    報導提到，多希的阿嬤曾穿了50多年的白袍，因為罹患乳癌和武漢肺炎疫情的緣故而退休，她打電話和多希說：「我接到了一個老病人的電話，希望能幫一位罹患武肺的長者尋找床位，情況將開始變糟，凡事務必小心注意」。

    報導也說，阿嬤提醒多希後，印度第一大城孟買便宣布宵禁，餐廳和酒吧都得歇業，城市陷入一片恐慌情緒，她的朋友開始囤積民生物資，拒絕出門，另一些人則還是正常安排出差和生日派對，直到4月確診數激增，才知道疫情的嚴峻性。

    報導提到，多希2月抵準備返英時，英國正打算對印度實施新禁令，因此英國的家人希望她能趕快回家，此時她剛好收到了最後一架班機機票的資訊，此時只剩4小時能和阿嬤道別，接著驅車趕往孟買登機。

    報導指出，多希返抵倫敦後，她聽說印度單日確診數已暴增到40萬例，人間煉獄般的景象在電視和社群媒體流傳，該國儼然成為大型火葬場，而根據政府4月29日的數據，單日僅有3498人死亡，和火葬場通報的數字對不起來，企圖淡化疫情，掩蓋真相。

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