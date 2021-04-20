大批被逐外籍記者轉駐台灣 中國搬石頭砸自己腳

中國近來頻頻驅逐外籍記者引發爭議，被驅逐而抵台常駐的記者說，中國猶如搬石頭砸自己的腳，而台灣歡迎這些逃離中國的記者，則獲得提升能見度與國際支持的良機。（歐新社）

2021/04/20 22:48

〔中央社〕中國近來頻頻驅逐外籍記者引發爭議，英國「金融時報」報導，被驅逐而抵台常駐的記者說，中國猶如搬石頭砸自己的腳，而台灣歡迎這些逃離中國的記者，則獲得提升能見度與國際支持的良機。

金融時報（Financial Times）報導說，去年超過20位記者離開中國橫越台灣海峽抵台駐點，許多人曾發表批評北京當局的文章，包括對待新疆穆斯林少數族裔維吾爾人侵犯人權，以及武漢肺炎疫情爆發之初防疫不力。

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台灣政府則是誠摯歡迎他們，此舉卻觸怒中國。瑞典自由記者悠野（Jojje Olson）於2016年再度被北京拒絕入境後常駐台北至今，他說，北京對於批評報導的反應，反而為中共政權帶來風險。

悠野表示，「中國驅逐大批記者之舉就像是搬石頭砸自己的腳」，當逃離中國的記者陸續抵台，他們將會接觸到更多不利於中國的觀點。

國際新聞自由組織「保護記者委員會」（Committee to Protect Journalists, CPJ）亞洲項目協調員巴特勒（Steven Butler）表示：「北京當然非常不樂見記者轉赴台灣。」

他說，中國對於外國媒體進駐台灣很敏感，並說兩年前曾有家知名報社被警告，不得在台北設立區域總部。

北京方面曾表示，倘若這家報社執意推動擴點計畫，原本在北京的據點就得被迫關門。

北京去年報復華府把中國官媒記者列入黑名單，被驅離中國的「紐約時報」（The New York Times）、「華爾街日報」（The Wall Street Journal）與「華盛頓郵報」（The Washington Post）記者相繼抵台。

愛爾蘭廣播公司（RTE）派駐中國記者莫瑞（Yvonne Murray）及其夫婿、英國廣播公司（BBC）駐中國記者沙磊（John Sudworth）則是在3週前舉家抵台，因中國當局揚言將對沙磊有關新疆的報導採取法律行動。

香港以往一直是媒體記者從遠地採訪報導中國消息的首選，悠野表示，但在中國去年實施港區國安法以後，台灣取代了香港先前所扮演角色。悠野主張，全世界沒有任何其他地方像台灣般密切關注中國境內動向，並稱搞清楚中國共產黨在打什麼主意，對台灣人而言是攸關生存議題。

台灣號稱政府與民間都對中國事務知之甚詳，且同文又沒有時差，不過從海峽對岸報導中國難免有些限制，像是記者面臨不易取得能呈現中國更細膩樣貌的專訪及人物故事等。

而缺乏人員從旁協助，使得他們的採訪工作更不容易，那些人員是國際媒體聘僱的中國境內新聞同業與研究人員，他們也面臨更嚴峻法律後果且缺乏持用外國護照的特權。

此外，因媒體高層擔憂在台灣設據點會觸怒中國，因此在台外籍記者往往是在沒有分社支援的情況下執行採訪任務，2018年來台發展的「德國之聲」（Deutsche Welle）是最後一家在台灣設立據點的外國媒體。據業界人士指出，東京與首爾被視為設置東亞總部的替代選擇。

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