報導新疆遭中國政府、小粉紅霸凌 外媒記者：幫高調妙法

〔即時新聞/綜合報導〕澳洲戰略政策研究所(ASPI)智庫研究員、澳籍中裔前記者許秀中因揭露新疆維吾爾人受到的政治迫害,而遭中國政府鎖定針對,微博上還有文章指罵她是「漢奸」,更指稱她吸毒、愛好「多人運動」。對此,許秀中幽默表示,該文已超過736萬點閱率,還真是一個讓公眾警覺到新疆正在發生事情的幫高調妙法。

許秀中今日在推特發文指出,在中國網站上熱烈廣傳的一篇題為《叛國、吸毒、群交,90後女漢奸許秀中》的文章已達736萬點閱數。對此,許秀中指出,她在微博上的高討論度也剛好讓公眾警覺到新疆正在發生事情,還真是一個幫高調的超棒方法。

但她也感嘆,現今在新疆發生的事情與45年前的文化大革命遙相呼應,但情況恐怕比文化大革命還糟。

7.36 mil people clicked on #许秀中 (my name), read about a “race traitor”, “female demon” who writes about Xinjiang AND gets involved in gang bang, drugs. A wonderful way to alert the public something is up in Xinjiang, something echoing the cultural revolution and worse pic.twitter.com/VZPHiubfdw