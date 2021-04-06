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    報導新疆遭中國政府、小粉紅霸凌 外媒記者：幫高調妙法

    許秀中今日在推特發文指出，在中國網站上熱烈廣傳的一篇題為《叛國、吸毒、群交，90後女漢奸許秀中》的文章已達736萬點閱數。（圖取自推特@xu_xiuzhong）

    許秀中今日在推特發文指出，在中國網站上熱烈廣傳的一篇題為《叛國、吸毒、群交，90後女漢奸許秀中》的文章已達736萬點閱數。（圖取自推特@xu_xiuzhong）

    2021/04/06 19:25

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲戰略政策研究所（ASPI）智庫研究員、澳籍中裔前記者許秀中因揭露新疆維吾爾人受到的政治迫害，而遭中國政府鎖定針對，微博上還有文章指罵她是「漢奸」，更指稱她吸毒、愛好「多人運動」。對此，許秀中幽默表示，該文已超過736萬點閱率，還真是一個讓公眾警覺到新疆正在發生事情的幫高調妙法。

    許秀中今日在推特發文指出，在中國網站上熱烈廣傳的一篇題為《叛國、吸毒、群交，90後女漢奸許秀中》的文章已達736萬點閱數。對此，許秀中指出，她在微博上的高討論度也剛好讓公眾警覺到新疆正在發生事情，還真是一個幫高調的超棒方法。

    但她也感嘆，現今在新疆發生的事情與45年前的文化大革命遙相呼應，但情況恐怕比文化大革命還糟。

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