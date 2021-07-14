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    靜岡熱海土石流可能是人禍 推定主因與5.5萬立方公尺人工填土有關

    日本靜岡縣熱海市土石流事發現場空拍照，目前推定災害起因與周邊人工填土有關。（歐新社）

    日本靜岡縣熱海市土石流事發現場空拍照，目前推定災害起因與周邊人工填土有關。（歐新社）

    2021/07/14 15:33

    〔即時新聞／綜合報導〕日本靜岡縣熱海市土石流事故迄今11人罹難、17人仍下落不明，災害起因目前推定與附近有違法疑慮的人工填土崩塌有關；靜岡縣認為災害為人工填土崩塌所釀，而人工填土負責單位的委任律師受訪時則迴避媒體對責任歸屬的疑問。

    綜合日媒報導，熱海市伊豆山地區發生大規模土石流，起因推定為與周邊含有砂土的人工填土（盛り土）崩塌有關；該人工填土體積達5萬5500立方公尺，負責單位為神奈川縣小田原市一不動產公司。

    當時該公司依靜岡縣法令提出傾倒申請，取得土地後在2007年進行傾倒，但並未施作必要的排水系統，且傾倒物中也含有廢棄物，有違法疑慮。然而，人工填土的土地已經在10年前賣出，目前持有者並非小田原市的不動產公司。

    面對究責，該公司辯護律師受訪時表示，該公司有人工填土是事實，但土地早已售出，「現階段不清楚當時人工填土的狀態，及是否存在違法疑慮」，「不清楚之後的持有者是否對人工填土有其他作為，也不清楚土石流發生前究竟是何狀態，現在關係人士、事情脈絡與過去的狀況都在調查中」，但迴避媒體對於是否負責的提問。

    自該不動產公司手中購入土地的目前持有者也有說法，其委任律師向媒體表示，當事人「是在不知土地狀況如此可怕的情況下」進行購買的，目前正在考慮採取法律行動。

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