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    疑忘記自己打過疫苗 日8旬老翁連打4劑輝瑞

    日本大阪一名8旬老翁誤打4劑輝瑞疫苗。示意圖。（彭博社資料照）

    日本大阪一名8旬老翁誤打4劑輝瑞疫苗。示意圖。（彭博社資料照）

    2021/07/14 12:02

    〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道日前才剛發生一名80歲老翁故意隱瞞武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗接種紀錄，連打4劑輝瑞稱想獲得更多免疫力，現又傳出大阪一名8旬老翁因為醫療機構疏失，也一連接種了4劑輝瑞疫苗。

    根據《產經新聞》報導，大阪府岬町13日指出，當地一名8旬老翁分別在2間醫療機構重複預約接種，導致誤打了共4劑輝瑞疫苗，目前未出現副作用症狀，將會持續觀察該男的身體狀況。

    當地政府稱，老翁是憑該鎮所發行的接種券，分別在5月下旬及6月16日由鎮外的家庭醫師施打了2劑疫苗，事後他表示自己的接種券遺失，前往當地服務窗口再度申請補發，並在6月18日及7月陸續在鎮上的醫療機構接種疫苗，家屬事後對該醫療機構開出的接種完成證明有所疑慮，一經詢問才發現這起失誤。

    據報導，因鎮上系統難以掌握民眾在鎮外的預約狀況，且重新發放接種券時僅會與當事人確認既有接種紀錄，不巧該名老翁因認知功能下降，疑似不知道自己已經接種完2劑疫苗。對此，當地政府也表示，未來受理補發作業時，除了詢問本人說法也必須徹底核對國家VRS（疫苗接種紀錄系統），若本人對接種情況記憶模糊，則應聯繫家屬確認詳情。

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