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    亂倫！ 16歲少女未婚懷孕 生父身分揭曉後警也傻住了...

    印度一名少女在工廠工作時，意外被老闆發現「小腹微凸」，警方調查後才發現是「12歲親生弟弟」的骨肉，示意圖，與本新聞事件無關。（路透）

    印度一名少女在工廠工作時，意外被老闆發現「小腹微凸」，警方調查後才發現是「12歲親生弟弟」的骨肉，示意圖，與本新聞事件無關。（路透）

    2021/07/13 17:24

    〔即時新聞／綜合報導〕亂倫案上演！印度北方邦諾伊達市（Noida）近日發生一起駭人聽聞的亂倫案件，一位16歲少女在工廠被老闆發現小腹微凸，通報警方後才發現，原來孩子的親生父親是她的胞弟，最扯的狀況是，少女的母親早就知情，卻沒處理，目前12歲少年已因涉嫌性侵，被關押至少年監獄。

    根據印媒《The Times of India》報導，懷孕的16歲姐姐與12歲弟弟，家中排行老二與老三，一家5口住在租來的房子內，他們的父親是建築工，母親則從事清潔工作，16歲少女在工廠工作時，意外被老闆發現小腹微凸。

    報導提到，知情的雇主趕緊通報警方，調查後發現16歲少女肚中懷的竟是「12歲親生弟弟」的骨肉，少女才和警方吐實，近幾個月內曾和弟弟有過2次「親密關係」，無知的姐弟倆也不曉得事態嚴重，少女也曾和母親談過「小腹愈來愈大」，但她卻誤以為誤以為女兒是得了武漢肺炎，肚子才會異常隆起。

    報導指出，少女已懷孕2至3個月，直到警方開始調查後，姐弟的父母才驚覺事態嚴重，目前16歲少女已被送到醫院進行檢查，而12歲的弟弟則遭到檢方起訴，目前被關押至當地少年法院等待進一步審判。

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