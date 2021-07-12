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    痛心！母親吻竟導致病毒感染 新生兒僅出生11天不幸夭折

    美國一名嬰兒疑似因為母親親吻而感染唇疱疹病毒，出生後11天就不幸離世。示意圖非新聞當事嬰兒。（歐新社）

    美國一名嬰兒疑似因為母親親吻而感染唇疱疹病毒，出生後11天就不幸離世。示意圖非新聞當事嬰兒。（歐新社）

    2021/07/12 23:51

    〔即時新聞／綜合報導〕美國1名男嬰出生後6天意外感染唇疱疹病毒，緊急送往醫院救治，最後仍回天乏術，僅短短11天就離開人世，讓母親實在深感自責，並將悲痛故事拍成影片上傳，呼籲其他家長小心照顧剛出生的嬰兒。

    根據英國媒體《太陽報》報導，2019年2月26日，美國北卡羅來納州（North Carolina）的母親戈絲（Dakota Elizabeth Goss）產下1名男嬰艾米特（Emmitt），然而，照顧過程中，戈絲疑似有親吻艾米特臉頰，結果造成艾米特出現細菌感染，於6天後開始出現唇疱疹症狀，緊急送往醫院救治，但最後艾米特仍因不敵病毒攻擊不幸離世。

    痛失愛子的戈絲事後雖感到不捨，但仍希望其他父母不要再出現相關憾事，因此最近將艾米特的故事拍成影片，上傳到網路影音平台，表示擁抱小孩前家長應要做好相關衛生清潔，並盡量不要親吻小孩，因為他們沒有免疫系統，難以對抗病毒的威脅。

    對此，醫師庫柏（Dr. Carol Cooper）表示：「雖然嬰兒可以透過母乳得到些微抗體，但前提是他們不會遇到很多細菌，因此，成年人不確定是否攜帶病毒或是細菌的同時，最好不要親吻新生兒，在觸摸嬰兒前，也應該做好手部清潔」。

    此外，庫柏還強調，唇疱疹病毒很容易透過嘴巴傳染，所以最好不要親吻嬰兒的嘴唇。

    @dakotaelizabethgoss

    No matter hard I tried, I couldn’t protect him. But please wash your hands, don’t touch their mouths, or kiss them…. They can’t fight it….

    ♬ Get You The Moon - Timmies

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