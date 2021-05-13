波士尼亞大屠殺兇手移監至英國 英外長：國民應為追尋正義而自豪

卡拉迪奇近日被移監至英國。（法新社）

2021/05/13 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕前波士尼亞境內塞爾維亞裔領袖、塞族共和國首任總統卡拉迪奇（Radovan Karadzic）2019年被依種族滅絕及戰爭罪，被聯合國法官判處無期徒刑，英國外交部週三（12日）宣布，卡拉迪奇將從荷蘭的聯合國拘留所轉移到英國監獄。英國外交大臣拉布（Dominic Raab）表示，英國持續追尋正義長達30年，「我們應該為此感到自豪」

綜合外媒報導，英國外交部表示，卡拉迪奇將從荷蘭的聯合國拘留所轉移到英國監獄。 現年75歲的卡拉迪奇在2016年聯合國「前南斯拉夫國際戰犯法庭」上被判犯下種族滅絕罪、戰爭罪和危害人類罪，最初被判處40年徒刑，2019年被改判無期徒刑。

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英國外交大臣拉布表示，卡拉迪奇是少數被判犯有種族滅絕罪的人之一，英國為了確保他被逮捕、面對審判，為這些令人髮指的罪行，持續追尋正義長達30年，「我們應該為此感到自豪」。拉布指出：「如果我們想阻止此類罪行再度發生，如果我們想為成千上萬的受害者伸張正義，我認為我們就應該要善盡自身力量。」

英國參與了卡拉迪奇的追捕、審判和定罪，卡拉迪奇在國際潛逃13年，卡拉迪奇2008年在塞爾維亞的貝爾格勒被捕，英國情報人員也在搜捕行動中發揮關鍵作用，英國法官和律師則參與了由英國協助建立的聯合國法庭，並對卡拉迪奇做出審判。

卡拉迪奇在南斯拉夫內戰期間，曾指揮塞族共和國軍隊圍攻波士尼亞與赫塞哥維納的首都塞拉耶佛（Sarajevo），圍城長達3年10個月，期間造成超過1萬名平民死亡。卡拉迪奇也參與了1995年7月發生的「斯雷布雷尼察大屠殺」（Srebrenica massacre），屠殺了8000多名穆斯林男子、女性及孩童，同時也是自二戰以來最大的單一屠殺事件。卡拉迪奇也因此被指控犯有種族滅絕、戰爭罪及危害人類罪。

卡拉迪奇在南斯拉夫內戰期間，曾指揮塞族軍隊圍攻塞拉耶佛長達3年10個月，期間造成超過1萬名平民死亡，並參與了1995年7月的「斯雷布雷尼察大屠殺」。圖為卡拉迪奇（右）與麾下將軍穆拉迪奇（Ratko Mladic，圖左），穆拉迪奇又被稱為「波士尼亞屠夫」。（美聯社）

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