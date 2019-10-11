力挺巴爾幹屠夫 諾貝爾文學獎頒給「他」引來諸國批評

2019-10-11 14:54

〔即時新聞／綜合報導〕諾貝爾文學獎得主昨日（10）宣布，由奧地利作家彼得·漢德克（Peter Handke）獲得桂冠之一，然而，漢德克雖然被譽為二戰後德語文學的重要作家，但其本身卻爭議不斷，包括被指是有「巴爾幹屠夫」之稱、塞爾維亞已故強人總統米洛塞維奇（Slobodan Milošević）的擁護者，巴爾幹半島多個國家的相繼批評瑞典學院頒獎給漢德克。

綜合外媒報導，在1990年代的南斯拉夫內戰期間，漢德克對於塞爾維亞人的支持，使他成為極富爭議性的人物，他否認塞國在斯雷布雷尼察（Srebrenica）對波士尼亞人的大屠殺，甚至一度稱塞爾維亞人是「納粹政權下的猶太人」，後來他改口稱是口誤。米洛塞維奇2006年逝世時，漢德克為他在喪禮上發表談話。

對此，阿爾巴尼亞總理拉瑪（Edi Rama）在推文上痛批，「從未想過諾貝爾獎會令人作噁」，並稱極富聲望的瑞典學院做出了有失顏面的決定；波士尼亞國家元首主席團的成員札菲洛維奇（Sefik Dzaferovic）則發表聲明，表示學院頒獎給漢德克是徹底迷失道德方向；科索沃總統塔其（Hashim Thaci）也推文批評，「這個決定給無數受害者帶來巨大的痛苦。」

美國筆會（美國筆會）的主席伊根（Jennifer Egan）則說，選擇一位曾公開削弱歷史真相的作家，令人感到震驚；英國作家昆祖魯（Hari Kunzru）也批評，當今比以往更需要知識分子站出來捍衛人權，但漢德克不是這樣的人。

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