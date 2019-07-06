波蘭集中營倖存者莫澤斯柯兒過世 享壽85歲

2019-07-06 01:02

〔中央社〕消息人士表示，波蘭奧斯威辛集中營倖存者莫澤斯柯兒在回到大屠殺地點的參訪途中過世，享壽85歲。她曾是有「死亡天使」惡名的納粹醫生孟格勒（Josef Mengele）的醫學實驗品。

法新社報導，羅馬尼亞出生的莫澤斯柯兒（Eva Mozes Kor）畢生致力於提高外界對猶太大屠殺的認識，並且在美國印第安納州特雷霍特（Terre Haute）創設燭光大屠殺紀念館和教育中心（Candles Holocaust Museum and Education Center）。

這座博物館在其推特（Twitter）帳號表示：「我們深感難過地宣布大屠殺倖存者、寬恕倡導者和燭光大屠殺紀念館和教育中心創始人莫澤斯柯兒過世。」

燭光大屠殺紀念館和教育中心並表示，莫澤斯柯兒昨天在波蘭南部克拉科夫（Krakow）過世；她當時參與這座博物館規劃的年度旅行，行程包括參訪前納粹的奧斯威辛（Auschwitz）集中營。

這座博物館昨天稍晚發推文表示：「5天前，我們才替@奧斯威辛-伯肯諾紀念博物館檔案館錄下奧斯威辛集中營倖存者莫澤斯柯兒的一段證詞。」

波蘭首席拉比舒德里奇（Michael Schudrich）今天透過文字訊息告訴法新社：「心碎地告訴大家，莫澤斯柯兒已經離開人世，她將長眠在美國。」

波蘭奧斯威辛集中營倖存者莫澤斯柯兒（中）在回到大屠殺地點的參訪途中過世，享壽85歲。（圖擷自Eva Mozes Kor臉書）

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