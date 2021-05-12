推日台美國會議員首次戰略對話 日跨黨派議員協調中

日本跨黨派議員聯盟「日華議員懇談會」推動日、台和美3方國會議員舉行線上戰略對話，目前正在協調中。圖為「日華議員懇談會」會長古屋圭司。（資料照）

2021/05/12 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕日本跨黨派議員聯盟「日華議員懇談會」推動與台灣立法委員及美國參、眾兩院議員首次線上戰略對話，目前正在協調中，希望能在1個月內實現。

據共同社報導，「日華議員懇談會」相關人士今（12）日透露，考慮到中國對台海局勢的施壓，台、日、美各方將展開合作；再加上因應美中對立，半導體的必要性增加，半導體的零件採購及供應網路也必須強化，而台灣擁有全球最大半導體公司台積電（TSMC），因此預計也會要求穩定供應半導體。

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據報導，原本預計去年在總統蔡英文的就職典禮上，舉行戰略對話，但因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情而取消。由於日、美兩國與台灣並無邦交關係，又礙於日方顧及主張台灣為中國領土的中國，因此無法公開與台灣政府之間的關係，因此「日華議員懇談會」希望在議員層面培養信任關係，推動政府間的合作。

據報導，台灣有意參加的「跨太平洋夥伴協定」（TPP）也將成為對談的重點議題，「日華議員懇談會」將由會長、日本前國家公安委員長古屋圭司出席，擔任事務局長的首相助理木原稔也考慮參加；並正呼籲台灣立法院長游錫堃，及美國兩黨的參眾議員共同參加。

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