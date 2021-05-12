拜登政府維持對台海戰略模糊 美共和黨議員批附和中共

（記者蘇永耀翻攝）

2021/05/12 09:16

〔記者蘇永耀／台北報導〕美國拜登政府包括白宮國安會印太事務協調官坎貝爾等高層官員陸續表達應維持對台海的模糊戰略政策，對此，美國共和黨議員近日批評說，這樣的表態不啻是在附和中國共產黨所謀求的陳述方式（the narrative the CCP seeks to promote）。

包括美國眾議院外交委員會首席共和黨議員麥考爾（Michael McCaul）及亞太小組委員會首席共和黨議員夏伯特（Steve Chabot）十一日透過共同聲明表示，坎貝爾（Kurt Campbell）及國家情報總監海恩斯（Avril Haines）相繼表示，美國對台灣安全做出明確承諾對美國有不利影響，他們的這種說法令人擔憂。這兩位議員說，造成台海緊張的是中國，而不是美國或台灣。

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兩位眾議員指出，由於中共的窮兵黷武（belligerence）升高台海緊張局勢，並不是美國針對攻台的威懾努力，更不是台灣想要維持作為一個自由國家的期望。我們的國安高層官員試圖爭辯，將我們的台灣政策現代化會是一個挑釁，這種說法令我們深感關切。這不僅與我們軍事指揮官的分析有鮮明分歧，而且恰恰是中共所謀求推動的陳述方式。現實情況要求發揮大膽的領導力來保持威懾，而不是為我們可能會打破中共過去幾年來一直在破壞的平衡而感到焦慮。

針對中國對台軍事威脅，甫卸任美國印太司令的戴維森上將，在今年三月表達中國可能在六年內對台灣採取軍事行動，他建議應重新評估美國的戰略模糊政策。但美國國家情報總監海恩斯四月底表示，若美國放棄對台「戰略模糊」的立場，明確表態介入台海衝突，中國將進一步認定美國決意阻止中國崛起，進而加強破壞美國的全球利益。

坎貝爾本月四日透過英國《金融時報》（ＦＴ）直播「全球會議室」更公開表示，他反對放棄美國針對中國侵台的戰略模糊政策，並指台灣海峽一旦發生軍事衝突，將不會侷限在小的地理區域內，而是迅速擴大，並導致全球經濟陷入無可預知的混亂，故非單純地緣議題。

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