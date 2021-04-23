揭美日峰會秘辛 日媒：美曾要求訂立日版《台灣關係法》

日本首相菅義偉（左）月中訪美，成為美國總統拜登（右）上任後，首位到訪的外國領袖，顯示2國關係穩固。（法新社）

2021/04/23 23:29

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統拜登和日本首相菅義偉日前舉行元首峰會，並在聯合聲明中相隔52年再次提及台海安全重要性。《日經亞洲評論》今天（23日）披露，白宮1名國家安全高級官員密訪東京磋商峰會事宜時，還曾提議日本仿效美國訂立日版《台灣關係法》。

據報導，白宮國家安全會議印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）趕在美日領袖峰會前飛往東京，帶去多項美方建議的方案，其中之一就是要求日本比照美國訂立日版《台灣關係法》。這項提議勢必對日中關係帶來重擊，日方也因此擔心，拜登本人會在峰會上親自向菅義偉施壓。

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在3月的美日外交和國防首長「2+2」聯合聲明中，雙方就已談及台灣問題，日本外務省的某些人認為這麼做已足夠，毋須在美日領袖聯合聲明中再次提及，但菅義偉本人決定，在與拜登的共同聲明中，必須再次提及「2+2」中有關台灣安全的說法。

在日方對於台灣相關立法行動表達遲疑後，美國媒體開始出現日本不願破壞日中關係的報導。因此，菅義偉動身飛往華府前，還被一位前首相提醒，美方擔心他可能會親近中國。菅義偉對於這種說法感到驚訝，還反問對方：「這是真的嗎？」

從那時起，改變美方印象成為菅義偉及其團隊的重要任務。因此，在進入白宮橢圓形辦公室後，菅義偉主動提及中國話題，指為了對抗中國海警在釣魚台（日稱尖閣諸島）一帶的活動，「日本有必要加強自身防禦能力」，並藉此延伸至東亞安全情勢的討論，包括台灣。

美國雖一再重申，《美日安保條約》適用於釣魚台，但日本仍擔心中國會在武力犯台時，一併奪取釣島，於是菅義偉向拜登表示：「我們必須與中國進行坦白的對話，把我們該說的話告訴中方。」

報導指出，拜登和菅義偉在會後聯合聲明中睽違52年再次提及台灣，是「經過細心準備的結果」，確保2人在高度敏感議題上精準拿捏。對於拜登本人並未施壓菅義偉訂立日版《台灣關係法》，一名日本外務省官員研判，也許是因為美方在聽到首相嚴厲談及中國後，就感到心滿意足了。

至於菅義偉也似乎對峰會結果感到滿意，他事後向幕僚表示：「我想事情進行得很順利，尖閣諸島和台灣議題扣在一起了。」

報導指出，美日雙方如今面對的是，如何根據領袖峰會聲明展開具體行動，以在年底另一輪「2+2」會談前強化雙方同盟關係。

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