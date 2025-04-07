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    酒測值1.18毫克！爛醉騎電動滑板車自摔受傷 重判8個月

    陳男騎電動滑板車自摔受傷，酒測值高達1.18毫克，法官重判他8個月徒刑。（記者李立法翻攝）

    陳男騎電動滑板車自摔受傷，酒測值高達1.18毫克，法官重判他8個月徒刑。（記者李立法翻攝）

    2025/04/07 00:35

    〔記者李立法／屏東報導〕陳姓男子騎乘電動滑板車自摔受傷被送醫，身上散發濃濃酒味，警方到場測出酒值測高達1.18毫克，幾近爛醉程度，依公共危險罪送辦後，檢方發現陳男是酒駕累犯，建請法院加重其刑，屏東地院認為陳男欠缺反省之意，易科罰金之刑難預防其再犯，依不能安全駕駛動力交通工具罪，判刑8個月，可上訴。

    陳男去年2月間酒後騎電動滑板車行經枋寮鄉媽祖廟前，疑因閃避犬隻自摔受傷被送醫，警方到醫院對他進行酒測，酒測值高達1.18毫克，但滿身酒氣的陳男卻否認喝酒。

    檢方查出陳男曾在2017至2021年間4度酒後騎機車或駕車被查獲分別判處3至6個月不等徒刑，均可易科罰金，第4次酒駕被送辦時，檢察官認為陳男絲毫未記取教訓，無視其他用路人安全，建請法院從重判處6個月以上徒刑，陳男卻在法庭上表示因為生病已經戒酒，不會再犯，請求法官從輕發落，法官再次給予機會，判他得易科罰金之6月個月徒刑。

    沒想到陳男又故態復萌，在大白天喝酒後改騎電動滑板車上路，以為比較「保險」，卻因喝到爛醉，自摔受傷爬不起來，被民眾發現報案送醫，渾身酒味，引起警方注意，所幸未傷及無辜，檢方認為陳男守法觀念薄弱，酒駕一犯再犯，建請法院加重期刑。

    屏東地院認為陳男犯後否認犯行，且有賭博、妨害公務及多次公共危險等前科紀錄，素行不佳，多次酒駕被判刑仍執意再犯，顯然易科罰金之刑已無法預防其再犯，這次判他8個月徒刑。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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