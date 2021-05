看病沒醫生！ 印度男就醫不治 摩托車「三貼」載屍回家

2021/05/12 22:02

〔即時新聞/綜合報導〕武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)期間,印度醫療資源嚴重匱乏。近期在印度中央邦烏馬里亞縣(Umaria),有名男子因肚子不舒服而被家人載往醫院,到達醫院後卻沒醫生救助,最後他不幸死亡,由家人騎乘摩托車「三貼」將屍體載回家。

據印度當地媒體《Amar Ujala》報導,印度帕塔爾村(Pataur)居民柯爾(Sahajan Cole)突然腹痛而被家人送往曼布爾(Manpur)的醫院救治,但在到達醫院後裡面卻沒有任何醫生能立即協助治療,導致柯爾沒有在第一時間得到治療,病重死亡。

柯爾死亡之後,2名隨行家人向院方尋求運屍協助,但醫院沒有提供任何幫助,加上家境貧困素,他們只能選擇將屍體綁在摩托車上,以三貼的方式載送回家。

圖片上傳至網路後,多數網友感到無奈,並表示以摩托車綁住屍體載運的情形也不是第一次發生了。

Madhya Pradesh: Family members of a person was forced to ferry #body on a bike to Pataura village in #Umaria district as they were not provided ambulance. Deceased identified as Sahjan Kol, 35, was admitted to community health centre in #Manpur on Tuesday where he died pic.twitter.com/6PaDRFQWPV