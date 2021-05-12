看病沒醫生！ 印度男就醫不治 摩托車「三貼」載屍回家
〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）期間，印度醫療資源嚴重匱乏。近期在印度中央邦烏馬里亞縣（Umaria），有名男子因肚子不舒服而被家人載往醫院，到達醫院後卻沒醫生救助，最後他不幸死亡，由家人騎乘摩托車「三貼」將屍體載回家。
據印度當地媒體《Amar Ujala》報導，印度帕塔爾村（Pataur）居民柯爾（Sahajan Cole）突然腹痛而被家人送往曼布爾（Manpur）的醫院救治，但在到達醫院後裡面卻沒有任何醫生能立即協助治療，導致柯爾沒有在第一時間得到治療，病重死亡。
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柯爾死亡之後，2名隨行家人向院方尋求運屍協助，但醫院沒有提供任何幫助，加上家境貧困素，他們只能選擇將屍體綁在摩托車上，以三貼的方式載送回家。
圖片上傳至網路後，多數網友感到無奈，並表示以摩托車綁住屍體載運的情形也不是第一次發生了。
Madhya Pradesh: Family members of a person was forced to ferry #body on a bike to Pataura village in #Umaria district as they were not provided ambulance. Deceased identified as Sahjan Kol, 35, was admitted to community health centre in #Manpur on Tuesday where he died pic.twitter.com/6PaDRFQWPV— Free Press Journal （@fpjindia） May 12, 2021
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