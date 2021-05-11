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    海景別墅爽開趴！15男女陽台肉貼肉 一聲巨響摔落逾4公尺下岩攤

    美國加州馬里布一間海岸別墅8日發生意外，當時有10幾人擠在小小的陽台上，陽台疑似不堪重負，突然崩塌。（翻攝MikeRogersTV@推特）

    美國加州馬里布一間海岸別墅8日發生意外，當時有10幾人擠在小小的陽台上，陽台疑似不堪重負，突然崩塌。（翻攝MikeRogersTV@推特）

    2021/05/11 13:37

    〔即時新聞／綜合報導〕樂極生悲！美國加州馬里布（Malibu）一間海岸別墅在8日發生意外，一群年輕男女在屋內舉行生日派對，當時有10幾人擠在小小的陽台上，陽台疑似不堪重負，突然崩塌；根據當地消防單位消息，事件造成9人受傷，其中2人傷勢嚴重。

    《紐約郵報》報導，一棟海岸別墅出租給民眾開生日趴，當時屋內有超過30人在內，而意外發生之前，有10幾人擠在懸空的小陽台上；陽台疑似無法承受如此龐大的重量，突然崩塌，在陽台上的賓客也隨之摔落，掉到約4.5公尺下的岩攤上，放置於陽台上的桌椅、抱枕等也散落於事發現場。

    據現場賓客暨目擊者證詞，事發於當日約下午5時左右，他聽到一聲巨響，隨即就看到他的好友與女友摔落於岩石上。這起事故造成9人受傷，其中4人送醫，送醫者有2人傷勢嚴重。

    對此，當地消防單位表示，事故發生當下，有超過15人站陽台上，推測體重可能為主要問題，但實際情況尚待釐清，消防單位也表示此屋已經不宜居住。

    對此，該別墅的屋主則對外澄清，她在把屋子租給客人之前，有提醒過客人不要舉辦任何派對，也提醒此屋納客數最多6人，但她從鄰居口中得知是發當下有超過30人在屋內，遠遠超過她所限制的人數；屋主還強調，在事發之前，她花了3小時試圖讓那些年輕人從陽台上離開。

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